Young Festival & Friends in piazza del Donatore ad Albignasego

Dal 13 al 22 agosto piazza del Donatore ad Albignasego ospiterà lo Young Festival, evento promosso in collaborazione con Azzurra eventi.

Quest’anno la kermesse musicale si presenta con una formula rinnovata e si trasforma in Young Festival & Friends. Oltre ai tradizionali concerti delle cover band, infatti, il festival ospiterà in alcune serate degli “amici”, che proporranno la loro musica e il meglio dei loro spettacoli di musical.

Necessaria la prenotazione

Diversa anche la formula di accesso alle serate, che non sarà libera a causa delle norme anti-Covid. «La partecipazione sarà concessa solo previa prenotazione via mail all’indirizzo prenotazionieventialbignasego@gmail.com» illustra Giuseppe Rampazzo, presidente di Azzurra Eventi, «indicando nome, cognome, un recapito telefonico e quante persone intendono presenziare: si potrà assistere agli spettacoli esclusivamente seduti ai tavoli, che possono ospitare quattro persone, sei se congiunte. Per chi non avesse prenotato, l’accesso dipenderà dall’eventuale disponibilità di posti ancora liberi. Una volta avuto accesso all’area della manifestazione, il pagamento della consumazione avverrà personalmente agli stand gastronomici presenti: un servizio di camerieri porterà poi ai tavoli le bibite e le pietanze una volta pronte».

Sicurezza: mail e green pass

Pronto anche un importante dispiegamento di sistemi di sicurezza: in ottemperanza alle normative vigenti, si entrerà appunto solo con prenotazione obbligatoria via mail e con il Green pass. A controllare il rispetto delle norme saranno presenti i volontari del Gruppo comunale Safety, dell’Anc e dei Ranger d’Italia.

«Lo sforzo organizzativo per rispettare le nuove regole è enorme» commenta il sindaco Filippo Giacinti, «ma lo stiamo affrontando per non privare il pubblico affezionato degli ormai tradizionali concerti dello Young festival. Con gli organizzatori, gli uffici comunali e le associazioni stiamo allestendo tutto per garantire lo svolgimento della manifestazione nella piena e totale sicurezza: se posso rivolgere un invito agli spettatori è di venire e di trascorrere delle serate piacevoli, ma anche di rispettare le norme, perché ci si possa divertire tutti, in sicurezza».Come detto la formula dello Young festival è leggermente cambiata: quest’anno affiancheranno le cover band anche importanti artisti di Albignasego, attivi sul territorio nazionale. Tra loro la vocal coach Alessandra Pascali, che terra un seminario e un concerto conclusivo, e la compagnia di musical Mouge, con il meglio del proprio repertorio.

Weeked di Ferragosto

«Per il 14 e 15 agosto abbiamo promosso l’evento “Dovesicanta.it, con degli workshop e un concerto finale dei partecipanti ai seminari» annuncia Alessandra Pascali, «dedicati a chiunque voglia condividere la passione della vocalità e la voglia di calcare il famoso palco dello Young festival».

Per iscrizioni ai seminari telefonare al 3408662784, per assistere invece come pubblico al concerto, si deve inviare una mail agli organizzatori del festival.

Gli eventi

Le associazioni Ottave parallele e Interno 7 presentano il 19 agosto “Il cinema di Morricone”. «La nostra orchestra» spiega Marica Veronese, di Ottave Parallele «eseguirà alcuni tra i più celebri brani delle colonne sonore composte da Ennio Morricone, che saranno inframmezzati da testi recitati dall’associazione Interno 7».La serata finale, il 22 agosto, è affidata invece alla compagnia Mouge, che porterà in scena i musical più famosi in un unico grande spettacolo. «Un viaggio musicale tra i musical più belli in un’unica serata» dichiara Cesare Bortolotto della compagnia Mouge. «Si andrà dalle canzoni più romantiche del “Moulin rouge” a quelle più divertenti e coinvolgenti di “Sister act” e “Mamma mia”, passando per musical storici come “Mary Poppins”, “Il mago di Oz” fino al recente “La La Land”, che faranno da cornice ad uno spettacolo pieno di luci, costumi e coreografie».

Programma

Di seguito il programma completo dello Young Festival & Friends: gli eventi avranno inizio alle ore 21.30.

13/08: Nu funk revolution - multi tribute show

14/08: Velvet dress - U2 tribute

15/08: Dove si canta – rassegna corale con direzione artistica Alessandra Pascali, organizzazione Ursula eventi

16/08: Keller band”- disco dance live show

17/08: Pianeta zero - tribute live band Renato Zero

18/08: Ascolta - Pooh official tribute band

19/08: Ottave parallele e Interno 7 – Il cinema di Morricone

20/08: Floyd academy – by Pink sonic show

21/08: Bollicine band – tributo Vasco Rossi

22/08: Mouge – Musical!

Foto articolo dalla pagina Facebook del Comune di Albignasego

