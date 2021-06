Gli “Young Shouts” di Silvia Bolognesi alla Sala dei Giganti

È finalmente salpata la nuova stagione dal vivo del Centro d’Arte, la più longeva istituzione musicale di Padova, da 75 anni dedita ai linguaggi della contemporaneità. Il cartellone “Centrodarte21” fa tesoro di questa estate di riapertura per tornare al proprio pubblico con un ventaglio di appuntamenti che ampliano la proposta artistica ma anche i luoghi delle occasioni di ascolto. Intanto, dopo l’inaugurazione della settimana scorsa con il pianista Bobby Mitchell, si resta nella sontuosità della Sala dei Giganti del Liviano per accogliere, giovedì 1 luglio alle 21, il giovane quartetto Young Shouts guidato da Silvia Bolognesi, contrabbassista che, tra le collaborazioni con i maestri dell’avanguardia di Chicago e i molteplici progetti a suo nome, è una presenza ormai autorevole sulla scena del nuovo jazz. La formazione è la più recente creatura coordinata dalla musicista. Il gruppo nasce all’interno dei corsi di Siena Jazz, dove la Bolognesi insegna da diversi anni, e dedica brani originali ispirati alla figura di Bessie Jones, cantante afroamericana di culto per il circuito folk e gospel negli anni Sessanta e Settanta. I brani sono stati incisi dal vivo a Firenze nel 2019 e pubblicati nell’album “aLive Shouts” (Fonterossa Records). Nel lavoro le radici del canto nero vengono elaborate alla luce dei linguaggi più contemporanei, con uno sguardo di sintesi che esalta gli elementi comuni tra le diverse fasi espressive della musica afroamericana. Contrabbassista virtuosa, in grado di padroneggiare linguaggi che vanno dalla tradizione all’improvvisazione radicale, Silvia Bolognesi è entrata negli ultimi anni come elemento stabile nell’Art Ensemble of Chicago, con cui ha effettuato tournée e inciso “We Are on the Edge”. Dirige l’ottetto Open Combo, suona nel quartetto Ju-Ju Sounds, nel trio Hear in Now (con Mazz Swift e Tomeka Reid, già al Centro d’Arte nel 2017) e con Nicole Mitchell. Per il Centro d’Arte ha partecipato inoltre alla rassegna online “Musica da Camera” (2020).

Info

Silvia Bolognesi, contrabbasso

Attilio Sepe, sax alto

Emanuele Marsico, tromba, voce

Sergio Bolognesi, batteria

Giovedì 1 luglio ore 21

Sala dei Giganti al Liviano, Padova

Silvia Bolognesi “Young Shouts”

Biglietto unico: 5 euro

Studenti dell’Università di Padova: 1 euro

Info web

Per tutte le informazioni: www.centrodarte.it

https://www.centrodarte.it/concerti/2021-07-01-silvia-bolognesi-young-shouts/

https://www.facebook.com/centrodarte.it/

