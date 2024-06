Yucca Jazz Festival: gli eventi dell'ultima settimana in Piazza Gasparotto

Yucca Fest, il festival estivo che si svolge in Piazza Gasparotto, iniziato ormai il 6 giugno, sta arrivando alla sua conclusione con una settimana ricca di eventi e di musica. Alla sua sesta edizione, lo Yucca continua a proporre alla città di Padova riflessioni sui temi di attualità e politica, e concerti di livello, con la presenza di artisti underground italiani e internazionali.

Piazza Gasparotto, un luogo tuttora considerato da molti come uno spazio difficile della zona stazione di Padova, viene abitato da arte e musica, rendendolo uno spazio accessibile e inclusivo, grazie all'azione di volontari e volontarie delle diverse realtà che animano la piazza: Circolo Nadir, Spazio Stria, Libera, Mediterranea Padova, Oblò e Open Gates.

Da mercoledì 26 giugno a sabato 29 giugno vi aspettano in Piazzetta Gasparotto tantissimi momenti imperdibili.

Si parte mercoledì con un talk sulla situazione palestinese e a seguire il concerto dei Leatherette. Il 27 giugno si terrà la presentazione del libro “in viaggio immobile. Cronache per la Fohla de S.PAulo” e a seguire un concerto live e dj set.

Venerdì sarà il turno del talk “Lager d’Europa” sui CPR e a seguire lo spettacolo teatrale REIETTI con Oscar Agostoni.

Per concludere questa settimana sabato 29 sarà presente allo Yucca Fest Miguel Benasayag, filosofo e psicanalista argentino naturalizzato francese, e sarà con noi per parlare della complessità nel talk “Malgrado tutto - pieghe dello stesso tessuto”. Questo incontro si tiene a conclusione del progetto “Spazi di Comunità” e dello “Sportello Gratuito di Supporto Psicologico: Primo Ascolto” e per concludere la serata ci sarà il dj set dei Soul Train. Speriamo di avervi fatto compagnia in queste quattro settimane di festival e che vi siate divertiti almeno quanto ci siamo divertiti noi.

SETTIMANA 4

Mercoledì 26 giugno

h 18.30 “ORIZZONTI PALESTINESI. Narrazioni partigiane contro il genocidio” con Alba Nabulsi (Attivista) e Jasmine Barri (Attivista). A seguire GUSTOSI PIATTI PALESTINESI.

Con Collettivo Zaituna

h 21 Leatherette live set

Giovedì 27 giugno

h 18.30 presentazione del libro con scritti inediti di Toni Negri “IN VIAGGIO IMMOBILE. Cronache per la “Folha de S. Paulo” con la Curatrice del libro Clara Mogno, Beppe Caccia (Mediterranea Saving Humans), Sandro Chignola (Università di Padova) talk

h 21 Virginia Genta, Silvia Bolognesi, Andrea Davì, David Vanzan + Damn Brain + dj Fammi Vedere live e dj set

Venerdì 28 giugno

h 18.30 “LAGER D’EUROPA. Regime di guerra e sconfinamenti nell’occidente sovranista” con Rete No CPR Milano, Stefano Bleggi (Melting pot Europa), Mira Coli (Asgi Veneto) talk con Mediterranea Padova, Open Gates, Spazio Stria

h 21 “REIETTI” con l’attore e regista Oscar Agostoni spettacolo teatrale

Sabato 29 giugno

h 19 “Malgrado tutto - pieghe dello stesso tessuto” - Incontro sulla complessità con Miguel Benasayag evento verso la conclusione del progetto “Spazi di Comunità” e dello “Sportello Gratuito di Supporto Psicologico: Primo Ascolto” talk

h 21 Soul Train dj set

