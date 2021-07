Yucca Jazz Festival: musica e incontri in Piazza Gasparotto

Giunge alla terza settimana la terza edizione del festival che ha creato una nuova Piazza che è al contempo uno spazio verde.

Concerti, incontri, spettacoli, approfondimenti, musica, laboratori, risate, proiezioni, letture, l’orto fuori suolo Gasparotto: dal 25 giugno al 31 luglio dal martedì al sabato (ma anche qualche domenica!) Yucca Fest accoglie la cittadinanza per restituire uno spazio alla fruizione di tutti.

L'iniziativa in Piazza Gasparotto di Circolo Nadir e Associazione Piazza Gasparotto APS, organizzata con la partecipazione di molte realtà cittadine nell'ambito del Progetto #SpaziAperti2 e col sostegno di “Padova riparte dalla Cultura”, contribuisce alla rigenerazione urbana e sociale della zona, proponendola alla frequentazione della cittadinanza attraverso eventi socio-culturali e artistici destinati a un pubblico eterogeneo.

La sfida

Lo spazio della piazzetta non è inteso come mero palcoscenico, ma come spazio pubblico in cui favorire la presa in carico da parte dei cittadini della cura della città. Il lavoro volontario e il lavoro professionale vengono reciprocamente valorizzati in una sinergia che si rigenera continuamente. Inoltre ogni artista ospitato a Nadir e in Piazza Gasparotto viene a contatto con una realtà complessa in cui il suo intervento cambia la prospettiva di frequentazione dello spazio stesso, e l’artista stesso può recepirne gli stimoli nel suo lavoro artistico e performativo.

Afferma Serena Maule, presidente del Circolo Nadir “Negli spazi urbani la cultura e l'arte non solo aggregano, ma anche si generano, dal basso. La nostra sfida è proporre un modo di passare il tempo libero in cui spettacoli e incontri non siano mero intrattenimento, ma un’esperienza di qualità che arricchisce l’individuo in un orizzonte collettivo, all’interno di uno spazio sicuro perché accogliente”.

Cultura e approfondimenti

Oltre a alcuni spettacoli teatrali, allo slam poetry e alla stand up comedy in prima serata, Yucca Fest ospita ad orario aperitivo dalle 18.30 incontri e presentazioni di scoperta e approfondimento.

Si segnalano tra gli appuntamenti di questa settimana:

- venerdì 9 luglio, ore 18.30 la presentazione del volume Oltre la grande bellezza: il lavoro nel patrimonio culturale italiano a cura di Mi Riconosci? Sono un professionista dei beni culturali, con la partecipazione di Davide Quagliotto, Leonardo Bison e Antonella Agnoli.

- sabato 10 luglio, ore 18.45 la presentazione del secondo numero Ghisa del progetto editoriale Maaterials, che in ogni numero racconta un materiale che compone la città, con una particolare attenzione al contesto veneto e alla città di Padova, nel tentativo di comprendere meglio le dinamiche urbane in cui viviamo quotidianamente.

La musica

L’attenzione ad una programmazione di qualità caratteristica del circolo Nadir, chiuso ormai da un anno e mezzo, si riversa a Yucca Fest con un calendario fitto di concerti che spaziano dal jazz alla sperimentazione contemporanea. Si segnalano in particolare tra gli appuntamenti della settimana:

- sabato 10 luglio, ore 21.30, ingresso a offerta libera: Nicola Manzan: La città del disordine - Storie di vita dal Manicomio di San Lazzaro. Il fondatore di Bologna Violenta, polistrumentista e collaboratore di artisti come Baustelle e Ligabue, presenta il primo disco a suo nome, un’opera che traspone in musica documenti d’archivio, cartelle cliniche e lettere di pazienti ricoverati a Reggio Emilia tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, delineando ritratti di vite vissute ai margini e raccontando la fragilità come elemento costitutivo del valore dell’essere umano.

Le sempre interessanti proposte del circolo Nadir si arricchiscono inoltre di preziose collaborazioni con importanti realtà cittadine, a partire dal Centro d’Arte, Amici della Musica e Taverna Maderna.

Proprio Taverna Maderna presenta questa settimana:

- venerdì 9 luglio, ore 21, ingresso a offerta libera: Alberto Anhaus – Il concerto fa parte del ciclo SCHLAG: una serie di concerti di musica contemporanea organizzata da Taverna Maderna e Circolo Nadir incentrata sugli strumenti a percussione.

La rigenerazione urbana

La sfida della rete attiva nella Piazza è di costituire un presidio di osservazione, testimonianza, proposta nei confronti dei fenomeni di marginalità sociale e microcriminalità - in un’ottica sempre di accoglienza e restituzione della Piazza alla cittadinanza, per sensibilizzare e stimolare la presa in carico della cura degli spazi urbani, promuovendo anche una reidentificazione dell’area come portale d’accesso alla città.

Da Piazza Gasparotto parte inoltre un percorso di riflessione e costruzione condiviso con diverse realtà e soggetti che avevano attraversato l’ex BiosLab, sgomberato lo scorso anno. Con Oblò, Open Gates, Antigone, Mediterranea si riflette lungo una serie di incontri dal titolo “Immaginare la città: rigenerazione tra cura, resistenze e sicurezza”.

Tra questi segnaliamo il prossimo:

Martedì 13 luglio ore 19 - Immaginare la città: rigenerazione tra sicurezza e cura

Introducono: Valentina Romanin, Omid Firouzi Tabar. Intervengono:

- Giuseppe Mosconi, Università di Padova

- Nicola Grigion, Associazione Indeep

- Marta Nalin, Assessora politiche sociali Padova

- Elena Ostanel, Consigliera Regione Veneto

Con la partecipazione di: All you can care, Coalizione civica, Rete beni comuni

La presidente di Piazza Gasparotto APS Valentina Romanin spiega: «Ri-appropropriarsi della città e dei suoi spazi, spesso abbandonati e considerati di scarto, significa costruire nuovi significati dell’abitare e dello stare insieme, innescando processi emancipativi di autorganizzazione e cooperazione capaci di rigenerare il tessuto sociale. Parte di questo processo è farlo testando inoltre la disponibilità istituzionale in ambito di discussione e interazione».

In breve

Martedì 6

18.15 Afrodanza - laboratorio

dalle 20 ci prepariamo a seguire insieme Italia-Spagna

Mercoledì 7

Giovedì 8

Venerdì 9

Sabato 10

alle 18.45 la presentazione Ghisa - di Maaterials

alle 21.30 il fondatore di Bologna Violenta presenta il primo disco a suo nome Nicola Manzan - La città del disordine

Domenica 11

in serata LPAS - La Premiata Agenzia Sviaggi particolari TBA

