"Dov’è casa" il primo album del cantautore Zärat verrà presentato a Padova

A quasi un anno di distanza dai precedenti singoli “Il corvo” e “Volevo un demone”, Zärat torna con un nuovo brano, che dà il titolo all’album “Dov’è casa”, già disponibile in tutti gli store digitali e prodotto da Gianni Testa per la Joseba Publishing. Tutte le canzoni portano la firma di Zärat per parole e composizione, mentre gli arrangiamenti sono curati insieme a Giampaolo Pasquile. Mix e Master: Emanuele Donnini presso Joseba Studio. Zärat, nome scelto dall’artista, innamorato dell’opera di Nietzsche “Così parlo Zarathustra” ha già iniziato a promuovere il suo ep in giro per l’Italia con un mini tour: 8 maggio a Napoli presso lo “Slash”, il 13 maggio a Roma presso “Le Mura”, il 14 maggio Napoli presso il “Mater”, il 24 maggio a Roma presso il “Mandrake”, 26 maggio Napoli presso l’“MMB”, 27 maggio Caserta presso il “Matuta”, 28 maggio Salerno presso il “Marea” e il 10 giugno a Padova presso il “Promovies”.

«Quante volte ci siamo sentiti a casa tra le braccia delle persone a noi care, quante volte un luogo ci ha ricordato tutte le sensazioni e le emozioni che abbiamo vissuto anni a dietro. Casa non è un luogo, casa è una sensazione, è il sentirsi liberi di essere sé stessi, è il sentirsi amati e in pace». L’album di Zärat “Dov’è casa” racconta esattamente questo, la ricerca costante e incessante della nostra pace interiore e con essa, il nostro posto nel mondo. «In una piazza di gente che ride sentivo urlare il mio stomaco stanco che cercava solo un po’ d’amore» - (dal brano: Volevo un demone). Un disco che passa attraverso le fasi turbolente che ci accompagnano nel nostro cadere e rialzarsi: l’inquietudine, la paura, la rabbia, la voglia di risalita e di riscatto. «E corro in circolo senza prendere respiro, mi mordo la coda e poi prendo la rincorsa» - (Dal brano: Passo dopo passo). Emozioni e colori si mescolano in un drink fatto di ritmi dance-pop ed elettronici con strumenti classici come pianoforte, archi e fiati. Una tracklist che segue una storia e che racconta un mondo, un mondo che può essere invertito o mescolato, un mondo libero dove ognuno può essere ciò che vuole. «Non preoccuparti per me, Non sono pazzo, Solo fuori dal branco» - (dal brano: Dov’è casa).

Tracklist:

1) Dov’è casa

2) Passanti

3) Vendetta

4) Passo dopo passo

5) Il corvo

6) L’essere vero

Biografia - Zärat, all'anagrafe Marco Abete, napoletano classe '96 è un cantautore campano emergente border-pop. Già autore sanremese del brano "Cristallo" del gruppo Deschema nel 2019, rilascia il suo primo singolo "Volevo un demone" con l'etichetta Joseba Publishing nel 2021. Il 2022 è l’anno della pubblicazione di “Dov'è Casa?", primo EP del cantautore napoletano che promuove girando per l’Italia. Un album nomade, scritto e registrato in giro per l’Italia da Zärat con i suoi musicisti, coadiuvati da Gianni Testa e Giampaolo Pasquile. Dotato di un bel timbro di voce che padroneggia con estrema facilità in ogni registro passando agevolmente dalle note basse a quelle più acute, Zärat è anche un provetto musicista che si destreggia abilmente fra pianoforte, tastiere elettroniche e percussioni, oltre a comporre musiche e testi dei suoi brani occupandosi anche degli arrangiamenti.