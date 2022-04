Zarat in concerto per il suo "Dov’è Casa? - Tour 2022"

Arriva a Padova ospite della Promovies, Zarat per presentare il suo nuovo album ed aprire la stagione di spettacoli live e cinematografici di “Arena Romana Estate 2022”. È il “Dov’è Casa? - Tour 2022”: a calcare le scene il giovane cantautore napoletano emergente indie-pop, un artista da seguire davvero con attenzione, che già è stato per due volte finalista di Area Sanremo. Zarat, nome d’arte di Marco Abete, con il brano “Cristallo” scritto per la band dei Deschema ha inoltre ottenuto il secondo posto al Festival di Sanremo Giovani 2018. La sua passione per la musica si manifesta fin da bambino, comincia a cantare per diletto e già da quando aveva 14 anni inizia a scrivere canzoni. Da allora la sua passione prende forma. Si è aggiudicato nel 2016 una borsa di studio presso “Officina della Musica e delle Parole” di Alberto Salerno e Mara Maionchi, il laboratorio-incubatore ideato per sviluppare e far crescere i giovani talenti, dove ha avuto modo di perfezionarsi artisticamente.

Dal 2016 al 2019 è stato su oltre 100 palchi di tutta Italia, aprendo concerti ad artisti nazionali ed internazionali come: Marco Ligabue (fratello minore di Luciano), 99 Posse, Dolcenera, … Nel 2019 rilascia il suo primo singolo “Volevo un demone” con l’etichetta Joseba Publishing, seguito nel 2021 da “Dov’è Casa?” che dà ora il nome all’omonimo EP recentemente pubblicato, un album nomade, scritto e registrato in giro per l’Italia da Zarat con i suoi musicisti, coadiuvati da Giampaolo Pasquile. Un disco borderline che passa attraverso le fasi turbolente del distinguersi: l’inquietudine, la paura, la rabbia, la voglia di risalita e di riscatto dopo l’oscurità, la soluzione nella trasparenza e nella normalità della vita di tutti i giorni.

Dotato di un bel timbro di voce che padroneggia con estrema facilità in ogni registro passando agevolmente dalle note basse a quelle più acute, Zarat è anche un provetto musicista che si destreggia abilmente fra pianoforte, tastiere elettroniche e percussioni, oltre a comporre musiche e testi dei suoi brani occupandosi anche degli arrangiamenti.

Ingresso libero. Link per prenotazione sul sito: www.promovies.it.