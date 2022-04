“Zayanib – Acustic Arab Music” al Piccolo Teatro Tom Benetollo C/o Spazio Gershwin

Giovedì 28 aprile prosegue la rassegna “Padova Spettacoli” organizzata dall’Associazione Tempi e Ritmi con il contributo del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura, che propone alle ore 21.15 al Teatro Tom Benetollo di via Tonzig 9 (alla Stanga) in collaborazione con la Scuola di Musica Gershwin il concerto “Zayanib – Acustic Arab Music” (con Ismail El Aouam: oud, buzuk e voce – Stolfo Fent: percussioni arabe) programmato in sostituzione dello spettacolo “AL ANDALUS – YERBAGUENA” che non può essere realizzato per cause di forza maggiore sopravvenute.

Ingresso libero con prenotazione via mail a info@padovaspettacoli.it.- WhApp 351.6607652.

Il duo Zayanib propone un repertorio della musica araba tradizionale che spazia dal folclore alla musica colta per giungere alle canzoni più moderne.

Il suono del oud, liuto arabo, accompagna melodie di canto, seguendo i canoni delle scale arabe maqam, e insieme si fondono al ritmo dei tamburi arabi, in una costante improvvisazione che caratterizza la musica tradizionale

Info web

https://www.facebook.com/events/7386971121376032

https://padovaspettacoli.it/eventi/yerbaguena-al-andalus/

Foto articolo da evento Facebook