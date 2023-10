Zed! tutti gli appuntamenti di novembre in Veneto

Novembre sarà un mese caldissimo in Veneto: non per le temperature, ma per la quantità e la verietà di show che come sempre avranno casa nelle venues targate zed!

Per il mese che arriva viene proposto un menù adatto a tutti i palati: dal meglio della comicità fino al grande cantautorato italiano, passando per il rap e l’indie fino alla musica elettronica. E poi, un mare di altri appuntamenti già in calendario fino all’estate 2024!

Gli appuntamenti di novembre in Veneto

Sabato 4 nov. – Pio E Amedeo @ Gran Teatro Geox

Venerdì 10 nov. – Willie Peyote @ Gran Teatro Geox

Sabato 11 nov. – Fiorella Mannoia E Danilo Rea @ Gran Teatro Geox

Giovedì 16 nov. – The Manhattan Transfer @ Gran Teatro Geox

Sabato 18 nov. – Elrow Xxl @ Fiera Di Padova

Sabato 18 nov. – Vinicio Capossela @ Gran Teatro Geox

Mercoledì 22 nov. – Elio E Le Storie Tese @ Gran Teatro Geox

Venerdì 24 nov. – Massimo Ranieri @ Gran Teatro Geox

Sabato 25 nov. – Emis Killa @ Gran Teatro Geox

Sabato 25 nov. – Tommaso Paradiso @ Kioene Arena

Martedì 28 nov. – Giorgia @ Kioene Arena

...E tantissimi altri appuntamenti in programma fino ad estate 2024!

Il programma

Novembre

Si parte sabato 4 novembre con l’amatissimo duo comico Pio e Amedeo, che porta in scena il suo “Felicissimo Show!”. La volontà è quella di riportare a teatro un vero e proprio varietà, in cui si alternano risate e momenti di riflessione sull’attualità, il tutto condito dall’irriverenza e dall’ironia tagliente diventate ormai il loro marchio di fabbrica. File rouge è infatti la “libertà di parola” che - come dichiarano gli artisti – “non dovrebbe essere mai ristretta o messa in discussione, soprattutto se si è comici, perché lo scherzo e l’ironia sono in grado di esorcizzare anche gli aspetti più negativi della vita”.

Gran Teatro Geox - Padova, inizio ore 21.15

Si prosegue venerdì 10 novembre con il rapper-cantautore Willie Peyote, nome noto ormai a tutti nel nostro Paese, dopo essersi conquistato la popolarità con la hit "Mai Dire Mai (La Locura)" a Sanremo 2021, che è oggi disco di platino e gli è valsa il Premio della Critica. Energia, padronanza tecnica della musica rap, testi che guardano alla canzone d’autore, ironia tagliente e un’incredibile capacità di stare sul palco. Queste sono le cartucce a disposizione di Willie Peyote, come potrà scoprire presto il pubblico di Padova.

Gran Teatro Geox - Padova, inizio ore 21.15

Il giorno successivo, sabato 11 novembre, tocca a Fiorella Mannoia e Danilo Rea, con l’incontro tra una delle voci femminili più celebri ed amate d’Italia e la maestria di uno dei più apprezzati pianisti jazz in assoluto. Il fortunato sodalizio artistico ha già conquistato il pubblico e collezionato una trentina di sold-out, rinnovandosi di sera in sera. Uno spettacolo unico ed emozionante in cui il repertorio e i successi di Fiorella e la melodia della canzone e l'improvvisazione jazz di Rea si incontrano in una perfetta alchimia sonora, in un live capace di incantare il pubblico con la sua intensità.

Gran Teatro Geox - Padova, inizio ore 21.15

Giovedì 16 novembre è il turno di The Manhattan Transfer, quartetto leggendario della musica pop e jazz. Con il nuovo tour festeggiano il loro 50° anniversario di una straordinaria carriera segnata da 10 Grammy Awards e dall’inserimento nella Vocal Group Hall of Fame. Il loro recente disco, “FIFTY”, è valso loro un’altra nomination ai Grammy per il miglior album vocale jazz. Sono state lodate l’eccezionale musicalità e versatilità del gruppo, che fonde senza soluzione di continuità influenze pop e jazz. Nel 1981 hanno compiuto un’impresa storica vincendo nello stesso anno i Grammy nelle categorie Pop e Jazz. Insomma, sono a pieno titolo da considerarsi delle icone della musica mondiale.

Gran Teatro Geox - Padova, inizio ore 21.15

Appuntamento speciale sabato 18 novembre in Fiera di Padova: per la prima volta arriva in Italia la versione extra-large del format di musica elettronica più pazzo del mondo, elrow XXL! Si tratta di un party unico, un'esperienza in cui l'ordinario non è contemplato, ma dove esiste la ricerca dello straordinario e dell'inaspettato, il luogo dove ognuno può essere ciò che vuole. A Padova, nello specifico, i 15.000 presenti avranno l’occasione di perdersi tra due diversi mondi, che occuperanno due distinti padiglioni della Fiera con i loro allestimenti stravaganti e mozzafiato: da una parte il “Triangulo de las Rowmudas” e dall’altra “Horroween”.

Fiera di Padova – pad. 7, inizio ore 18

Sempre sabato 18 novembre, ma al Gran Teatro Geox, salirà sul palco il grande Vinicio Capossela. Il tour porterà sul palco i grandi successi dell'artista assieme alla sua ultima fatica: l'album "Tredici canzoni urgenti", uscito ad aprile. Un disco musicalmente polimorfo e collettivo, che contiene molti strumenti, musicisti e ospiti, e che alterna diverse forme musicali, dalla folìa cinquecentesca al reggae and dub anni ‘90. Disco che gli è valso la sua Targa Tenco numero 5!

Gran Teatro Geox - Padova, inizio ore 21.15

Mercoledì 22 novembre è la volta di un attesissimo ritorno, quello degli Elio e Le Storie Tese! Sfiniti dal dover rispondere quotidianamente ad almeno 20 persone a testa che chiedono «Quando tornate insieme?» e «Ma non vi eravate sciolti?» (per non parlare del tasso), risolvono il problema tornando nei teatri da ottobre, diretti dal famoso regista Giorgio Gallione, con lo spettacolo “Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo”. Si preannuncia una serata da non perdere.

Gran Teatro Geox - Padova, inizio ore 21.15

Venerdì 24 novembre torna sul palco una leggenda della canzone italiana: Massimo Ranieri. Il suo show è nuovo emozionante viaggio tra interpretazioni cult, canzoni intramontabili, sketch divertenti e racconti inediti racchiusi in uno show unico, leggero e sofisticato, travolgente e commovente. Nel triplice ruolo di cantante, attore e narratore, Ranieri interpreterà i suoi successi e tutto il meglio del suo repertorio più amato, senza perdere di vista il gusto irrinunciabile della tradizione napoletana, gli omaggi ai grandi sognatori e ai classici del cantautorato italiano, i colpi di teatro umoristico e tante sorprese.

Gran Teatro Geox - Padova, inizio ore 21.15

Sabato 25 novembre al Geox è atteso tutto un altro tipo di pubblico, perché sul palco ci sarà Emis Killa. L’amatissimo rapper milanese girerà l’Italia in tour per promuovere “Effetto Notte”, il suo nuovo album, che si distanzia dai progetti alla ricerca di una hit da classifica. Come accade per la realizzazione di un film, l’artista ha voluto prendersi del tempo per guardarsi dentro e dare uno sguardo alla sua vita nel passato e nel presente. Tra i primi grandi rapper italiani ad emergere, Emis Killa è riuscito nella per nulla banale impresa di restare sempre ad altissimi livelli nel corso di un’ormai lunga carriera, come testimoniato dal nutrito e fedele pubblico così come da un percorso costellato di certificazioni per i suoi album e singoli.

Gran Teatro Geox - Padova, inizio ore 21.30

Lo stesso sabato 25 novembre si riaccendono i riflettori alla Kioene Arena, dove arriva Tommaso Paradiso col suo nuovo tour “Tommy 2023”. Sarà l’occasione per ascoltare live tutti i più grandi successi che l’hanno reso uno dei più popolari cantautori italiani contemporanei: da “Completamente” (triplo platino) a “Riccione” (quadruplo platino), fino a “Ricordami” (disco di platino) e “Non avere Paura”, entrato nella Top 10 di tutte le classifiche (FIMI/Gfk, Spotify, Airplay EarOne, iTunes e Apple Music) e certificato triplo disco di platino; e ancora fra gli altri “Felicità Puttana” (quadruplo platino), “Da Sola In The Night” (disco di platino), “Promiscuità”, “Fine Dell’Estate” (disco d’oro), “Zero Stare Sereno” (disco di platino), “Tutte Le Notti” (disco d’oro) e “Magari No” (disco d’oro), dall’album “Space Cowboy” (disco d’oro).

Kioene Arena – Padova, inizio ore 21.30

Il mese si chiude col botto martedì 28 novembre con il ritorno dal vivo di Giorgia! Tra le stelle più luminose del firmamento musicale italiano, l’artista è reduce dalla 73esima edizione del Festival di Sanremo, dove ha portato la sua "Parole dette male", dopo altre tre partecipazioni che l'hanno vista occupare ogni gradino del podio arrivando prima, seconda e terza. In Italia ha venduto circa 7 milioni di copie, con 12 album nella top-ten italiana, 5 dei quali arrivati al numero uno, e 25 singoli top-ten di cui 5 numero uno. Ora è pronta a far innamorare nuovi e vecchi fan con il suo “Blu Live Tour”.

Kioene Arena – Padova, inizio ore 21.30

Tra 2023 e 2024…

Gran Teatro Geox

Al Gran Teatro Geox ci sarà l’imbarazzo davvero della scelta nei prossimi mesi tra musica, teatro, danza, musical e comicità.

Questo il calendario: Pio e Amedeo (4 novembre), Willie Peyote (10 novembre), Fiorella Mannoia e Danilo Rea (11 novembre), The Manhattan Transfer (16 novembre), Vinicio Capossela (18 novembre), Elio e Le Storie Tese (22 novembre), Massimo Ranieri (24 novembre), Emis Killa (25 novembre), Francesco Cicchella in “Bis!” (1 dicembre), Matteo Paolillo (2 dicembre), The Rocky Horror Show (5, 6 e 7 dicembre), Madame (8 dicembre), The Christmas Show (9 dicembre), “Music on Ice – Ispirato a Frozen 1&2” (11 dicembre), Harlem Gospel Choir (14 dicembre), Max Gazzè (15 dicembre), Carolina in “Un Natale Favoloso…a teatro” (16 dicembre – ore 15 e ore 18), Lo Schiaccianoci (22 dicembre), E. L Squad in “Lights in the Dark” (20 gennaio 2024), Enrico Brignano in “Ma…diamoci del tu!” (26 e 27 gennaio), Forza Venite Gente (28 gennaio 2024), Grease (2 e 3 febbraio 2024), Maurizio Battista (9 febbraio 2024), Luli Pampin (10 febbraio), Edoardo Leo (16 febbraio 2024), “Peter Pan – Il Musical” (24 febbraio 2024), Giovanni Allevi (29 febbraio 2024),“Erisioni” – Canti e Danze Georgiane (10 marzo 2024), Loreena McKennitt (21 marzo 2024), Giovanni Vernia in “Capa Fresca” (22 marzo 2024), Camihawke in “Il saggio di fine anno” (23 marzo 2024), Queen at the Opera (24 marzo 2024), Giuseppe Giacobazzi (5 aprile 2024), Annalisa (19 aprile 2024), Fulminacci (24 aprile 2024).

Kioene Arena

Alla Kioene Arena, il più grande palazzetto dello sport di Padova, sono in programma tre straordinari appuntamenti con il meglio della musica italiana.

Il 25 novembre sarà la volta di Tommaso Paradiso (ex frontman dei Thegiornalisti), il 28 novembre invece di Giorgia e il 14 dicembre, infine, dell’attesissimo ritorno di Calcutta (biglietti polverizzati in pochi giorni).

Arena Spettacoli (Fiera di Padova)

Anche all’Arena Spettacoli del padiglione 7 della Fiera di Padova gli appuntamenti saranno: sul palco, ancora una volta, giganti del panorama musicale nostrano.

Apre le danze con un doppio appuntamento il 27 e 28 ottobre il grande Luciano Ligabue, a seguire – nel 2024 – il 6 e 7 gennaio sarà la volta di una doppia data di Laura Pausini, farà bis anche Claudio Baglioni il 29 e 30 gennaio e infine l’8 marzo il palco sarà tutto del giovane talento Gazzelle (reduce dal grande successo del suo concerto allo Stadio Olimpico di Roma).

Stadio Euganeo

Quest’anno lo Stadio Euganeo di Padova ha ospitato 3 grandissimi eventi dal richiamo nazionale e internazionale con i concerti dei Rammstein, di Marco Mengoni e di Tiziano Ferro. In attesa che si aggiungano anche gli altri tasselli al puzzle, c’è solo un nuovo appuntamento segnato in calendario allo stadio per il prossimo anno.

Parliamo di Ultimo che, reduce da un tour negli stadi con oltre 300mila biglietti venduti, incanterà il pubblico di Padova nella sera del 6 luglio 2024!

