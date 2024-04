ZOOMUNITY, dog show al Centro Commerciale Ipercity, Albignasego

Tutto quello che un appassionato di animali può desiderare, per imparare qualcosa di nuovo e per divertirsi, anche in compagnia del proprio cane: sabato e domenica 13 e 14 aprile Ipercity apre le porte agli amici animali con ZOOMUNITY, un ricco programma di eventi per appassionati, curiosi, bambini e, ovviamente, per i cani.

ZOOMUNITY è pensato, come suggerisce il nome, proprio per far incontrare chi condivide questa passione, con momenti di approfondimento e altri divertenti e leggeri.

Ipercity ospiterà alcune associazioni del territorio che offriranno la possibilità di conoscere tematiche attuali e interessanti, come la Pet Therapy, o assistere a esibizioni di "agility" o "obedience", ma ci si potrà anche confrontare su qualsiasi argomento di interesse con gli esperti presenti in galleria.

Sabato, a partire dalle ore 16, un ospite speciale, la seguitissima chef per cani Sonia Orlandi, nota come Cheffa Dog, realizzerà uno “show cooking” dedicato proprio alle ricette per animali, a base di frutta ed ingredienti genuini. Cheffa Dog, ha creato il sito ricettedacani.it, un riferimento per tutti gli appassionati che vogliono far star bene i loro amici a quattro zampe, partendo dalla ciotola.

Protagonisti saranno ovviamente anche i bambini: alle ore 17 di sabato e alle ore 12 di domenica potranno imparare a realizzare dei gustosi biscotti per i loro piccoli amici.

Per tutti i partecipanti un regalo speciale (fino a esaurimento scorte): una medaglietta “QR-coda”, uno strumento semplice per far sì che, in caso di smarrimento, sia più facile ritrovare i propri animali.

A partire dalle ore 16.30 di domenica, infine, un momento di festa da condividere: la sfilata cani e padroni, aperta a tutti.

Tutti gli eventi sono gratuiti. Per maggiori informazioni www.ipercity.it