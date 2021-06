Al via le iscrizioni per le attività estive di Scholé: ecco tutti i laboratori gratuiti a Padova

I laboratori, gratuiti, si terranno dal 15 giugno al 15 luglio; le attività avranno come riferimento l’Istituto Valle ma si irradieranno per tutto il quartiere Arcella. Ecco come iscriversi

Al via le iscrizioni per le attività estive di Scholé, progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Dall’inchiesta giornalistica alla fotografia, dalla stampa 3D alla musica, dalla progettazione urbanistica al percorso per acquisire consapevolezza di sé, ad appuntamenti di riflessione sulle differenze.

Scsarica il depliant con tutte le attività di Schole? estate

Attività per tutti i gusti per trascorrere del tempo assieme in modo creativo e nello stesso tempo mettendo in gioco le proprie competenze e passioni.

Quando

I laboratori, gratuiti, si terranno dal 15 giugno al 15 luglio.

Le attività avranno come riferimento l’Istituto Valle ma si irradieranno per tutto il quartiere Arcella.

I ragazzi e le ragazze interessate potranno iscriversi qui: urly.it/3d4hm mentre per informazioni dettagliate sui laboratori qui https://percorsiconibambini.it/schole/laboratori-e-attivita/

Scholé

Scholé nasce per contrastare la povertà educativa nel quartiere Arcella di Padova. Il progetto, della durata di quattro anni, è stato finanziato con 844mila euro dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Grazie a questo progetto gli Istituti Valle e Briosco, diverranno delle “community school”, aprendo le porte al quartiere oltre l’orario della didattica e rendendoli centri di trasformazione dell’Arcella.

Partner di Scholé sono: Cosep Cooperativa sociale (capofila), Istituto Valle, Istituto Briosco, Equality cooperativa sociale, Centro Servizi Volontariato di Padova, Comune di Padova, associazione TechStation, cooperativa Sestante, associazione Domna, associazione Terracrea, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della socializzazione dell’Università di Padova, Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Padova (ente valutatore).

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org