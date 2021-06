Centri estivi comunali a Selvazzano: "Mi Muovo Mi diverto e imparo all’aperto!", tutte le iniziative 

Al via i Centri Estivi Comunali 2021 di Selvazzano da lunedì 14 giugno a venerdì 27 agosto 2021, chiusi dal 9 al 15 agosto, dalle ore 7.30 alle 17, nella scuola primaria Don Angelo Bertolin in via Don Bosco 172 a Tencarola, dedicati al movimento all’aria aperta organizzati da SSD Pippicalzelunghe.

Un servizio alle famiglie

«I Centri Estivi sono un servizio essenziale per le famiglie – sottolinea il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – che, durante il periodo di chiusura delle scuole, hanno l’esigenza di conciliare i tempi del lavoro con quelli della cura dei figli. Abbiamo cercato di soddisfare le loro esigenze aprendo al mattino alle 7.30 e dando la possibilità di usufruire dell’attività fino alle 17.00 e di uscire alle 13.00 per chi avesse esigenze lavorative diverse. I ragazzi hanno l’opportunità di conoscere nuovi sport, con nuovi campi da gioco e con percorsi di vario tipo, legati alla scoperta della natura e verranno inoltre proposti laboratori di teatro, musica e manualità. Confido che l’esperienza dei Centri Estivi Ricreativi diventi un importante momento di crescita per poter migliorare attraverso tutte le attività proposte in un tempo meraviglioso che è l’estate, tempo di vacanza e spensieratezza».

«Un valore educativo a 360 gradi?»

«Ogni giorno vengono organizzati laboratori, giochi e nuovi sport – aggiunge l’Assessore allo Sport Alberto Flaminio – tutte attività che spaziano in ambiti diversi a valenza educativa e ricreativa, con operatori qualificati, in grado di far divertire i ragazzi e di rispondere ai bisogni delle famiglie. Un valore educativo a 360 gradi dove il rispetto degli altri, degli ambienti e delle regole diventa la base per vivere il gruppo come forma di benessere e condivisione».

L’Associazione al suo 25esimo anno di attività proporrà per tutte le bambine e i bambini dai 6 ai 13 anni attività motoria e sportiva coinvolgendo le Associazioni del territorio e assieme alle attività ludiche sono in programma laboratori di teatro, musica e manualità.

I gruppi suddivisi per fasce d’età potranno quindi sperimentare sport e attività all’aperto mai provate: orienteering, rugby, tiro con l’arco e molte altre.

Quota di partecipazione settimanale:

Residenti

euro 60 - senza pranzo - fino alle 13.00 oppure euro 100 - con pranzo - fino alle 17.00

Non residenti

euro 65 - senza pranzo - fino alle 13.00 oppure euro 110 - con pranzo - fino alle 17.00

Quota iscrizione: 10 euro - Sconto dal secondo fratello 5 euro

Per informazioni:

Segreteria tel. 3517720018 orario ufficio

Iscrizioni on line su www.pippicalzelunghe.org

Email: info@pippicalzelunghe.org

https://www.facebook.com/SelvazzanoCheComunica/

https://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it/c028086/po/mostra_news.php?id=824&area=H

Selvazzano che...gioia d’Estate!