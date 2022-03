Cinquecento bambini e 21 classi coinvolte nel progetto degli architetti di Eterno Ivica for Kids

Eterno Ivica, azienda che da oltre 60 anni opera nel campo dell’edilizia privata, industriale e dell’architettura, dà il via in questi giorni, nelle scuole primarie del territorio al progetto educativo “Eterno Ivica for Kids”, realizzato in collaborazione con Pleiadi, realta? che si occupa di educational a 360° attraverso laboratori interattivi, progetti educativi e formazione per docenti. “Eterno Ivica for Kids” è un viaggio alla scoperta del suono, dedicato ad oltre 500 bambini e coinvolgerà 21 classi di scuole primarie selezionate nelle province di Venezia, Padova, Vicenza e Verona. In ogni singola tappa il progetto prevede la realizzazione di laboratori interattivi che consentiranno ai bambini di imparare, attraverso una didattica innovativa e pratica, cos’è il suono, il viaggio che esso compie per arrivare alle nostre orecchie e a comprendere l’importanza del benessere delle nostre orecchie, del fonoisolamento e del fonoassorbimento.

Il progetto

Attraverso esperimenti, dimostrazioni pratiche, costruzioni e test uditivi, i bambini e le bambine apprenderanno in modo pratico e divertente la differenza tra suoni, vibrazioni e rumori, come il suono si propaga all’interno del nostro corpo, si traduce in impulso elettrico e viene elaborato dal cervello. Il cuore dell’esperienza didattica sarà quello di sensibilizzare in merito all’importanza del benessere delle nostre orecchie e conoscere quali materiali e quali tecnologie esistono per preservarlo.

Favero

A questo proposito Gabriele Favero - Amministratore unico, Direzione Generale Eterno Ivica Srl - commenta: «Siamo orgogliosi della realizzazione di questo progetto con Pleiadi a favore e a sostegno della formazione. Oggi più che mai crediamo fortemente nell’importanza di sensibilizzare i bambini e le bambine, che sono il nostro futuro, sull’importanza del suono e della percezione umana, sulla differenza tra il fonoisolamento e il fonoassorbimento, sulla creazione corretta di ambienti sani con l’obiettivo di creare consapevolezza sul comfort acustico. Siamo da sempre molto attenti alla formazione, un’esperienza che realizziamo con continuità per clienti, progettisti e imprese attraverso il nostro personale specializzato. Quest’anno abbiamo deciso di unire le forze e rivolgerci ai più piccoli e alle più piccole, per suscitare e trasmettere loro curiosità e interesse verso un argomento cruciale, ma troppo spesso trascurato».

Pleiadi

Lucio Biondaro, Ceo di Pleiadi, aggiunge: «Il laboratorio entra all’interno dei percorsi STEM e quindi orienta i bambini e le bambine alle materie tecnico-scientifiche che, ad oggi, rappresentano una grande opportunità per il futuro delle nuove generazioni. Viviamo in un territorio che grida, a gran voce, la necessità di queste competenze per continuare a innovarsi». I laboratori si svolgeranno fino a maggio.