Bando per studenti con uno stage di lavoro a Nancy

Nell’ambito delle attività promosse dall’Ufficio Gemellaggi del Settore Gabinetto del Sindaco, il Comune di Padova in collaborazione con la Città gemella di Nancy (Francia), organizza uno stage di lavoro per studenti, della durata di 4 settimane (1 - 26 agosto 2022), per migliorare il loro livello di conoscenza della lingua francese, lavorando presso alcune strutture del Comune di Nancy. Il Comune di Nancy mette a disposizione vitto e alloggio.

La selezione

Per accedere alla selezione bisogna essere studenti residenti o domiciliati nel Comune di Padova alla data di pubblicazione del bando; frequentare l’ultimo anno di una scuola secondaria di 2° grado a Padova o essere iscritti all'Università degli Studi di Padova; avere un‘età compresa tra i 18 e i 25 anni; avere una buona conoscenza della lingua francese. Gli interessati devono presentare, entro il 10 giugno 2022, una richiesta di partecipazione, redatta in carta semplice, in lingua italiana e in lingua francese, indirizzata a: Comune di Padova, Gabinetto del Sindaco - Ufficio Gemellaggi - Palazzo Moroni - Via del Municipio, 1 - 35122 Padova. Alla richiesta devono essere allegati: curriculum vitae in italiano e in lingua francese, lettera di motivazione in lingua francese, 1 foto formato tessera a colori, certificato iscrizione scuola superiore o Università, fotocopia della carta d’identità (o passaporto), fotocopia della carta dello studente e dichiarazione sostitutiva come da modello predisposto nel bando scaricabile dal sito www.padovanet.it.

Valutazione

Nella valutazione delle condizioni di ammissione dello studente sarà titolo preferenziale non aver partecipato a precedenti stage di lavoro o di studio in Francia; inoltre, non saranno ammessi studenti già in possesso di una perfetta conoscenza della lingua francese (ad es. provenienti da paese francofono). La Commissione attribuirà un punteggio da 1 a 10 a ciascun candidato distinto in conoscenza linguistica e scelta motivazionale. Verrà poi stilata una graduatoria sommando i due punteggi attribuiti (lingua e motivazione). La selezione si terrà il 20 giugno alle ore 9.30 nella Sala Anziani di Palazzo Moroni e consisterà in un colloquio in lingua francese con la referente dell'Ufficio Gemellaggi del Comune; lettura e traduzione di un brano dal francese all’italiano.