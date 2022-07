Attività estive al Parco: campi per i più giovani, ma anche esperienze di team-building per le aziende

È entrato nel vivo della stagione estiva il calendario con le tante proposte didattiche organizzate dalla Cooperativa Sociale Idee Verdi, negli spazi del Parco Regionale dei Colli Euganei, a Casa Marina sul Monte Venda e al parco avventura Le Fiorine di Teolo.

Le attività

Si tratta di attività multidisciplinari, studiate e proposte per far crescere nelle giovani generazioni la responsabilità nella tutela e la valorizzazione dell'ambiente, insieme all’educazione naturalistica, che finora hanno trovato grande consenso. I “Campi Estivi”, ad esempio, iniziati lo scorso giugno, sono stati frequentati dal numero massimo di iscritti. L’esperienza parte ogni domenica e arriva al venerdì sera successivo coinvolgendo una ventina di giovani e giovanissimi in iniziative fortemente legate al mondo naturale euganeo, ma soprattutto sono rivolte a introdurre forme nuove dell’educazione come le competenze trasversali, o (soft skills), che permettono al giovane di arricchire il suo patrimonio personale con conoscenze, abilità e atteggiamenti che gli consentono di comportarsi adeguatamente ed efficacemente nella complessità delle situazioni in cui si trova a muoversi. Questo tipo di attività continuerà settimanalmente fino al 12 di agosto, ma intanto fervono i preparativi per English Camp – Natural Playgroud, l’iniziativa organizzata insieme dal WWF nazionale per il grande campo che si terrà dal 31 luglio al 6 agosto. A partecipare saranno i bambini dai 7 agli 11, coinvolti in escursioni, arrampicate e Free-Climbing – anche sui percorsi sospesi tra gli alberi di Parco Fiorine - con guide esperte; laboratori per la scoperta del mondo degli insetti e le esperienze all’Orto Biologico dove, ogni giorno, a turno i bambini si prenderanno cura delle piante, imparando le principali attività dell’orticoltura, compresa la raccolta dei prodotti maturi per poi degustarli a tavola. Non mancherà la Caccia al tesoro, anche se in realtà sarà un’esperienza di orienteering tra boschi e castagni secolari sulle tracce degli animali che vivono nel territorio, il tutto – come richiamato dal titolo dell’iniziativa – parlando in inglese.

Le prime esperienze fuori casa

«Si tratta di iniziative rivolte al gioco e alla scoperta del paesaggio euganeo – spiega Marco Siciliani, Responsabile Tecnico Turismo e Natura della Cooperativa Idee Verdi – in cui i bambini fanno le prime esperienze fuori casa, mettendosi in gioco, superando piccole paure, sperimentando le proprie abilità fisiche, vivendo momenti ricchi di emozione. Lo scopo è anche quello di soddisfare la loro sete di avventura e innescare meccanismi di collaborazione e convivenza tra compagni. Vediamo lo stesso bisogno di costruire solidi rapporti anche tra adulti tra le prenotazioni del parco avventura Le Fiorine. Dopo il Covid sono aumentate le richieste delle aziende per il team building, ossia opportunità in cui far interagire gruppi di persone allo scopo di migliorare la capacità di lavorare in squadra».

Far innamorare sempre più persone dei Colli Euganei

«Siamo molto soddisfatti della qualità e della partecipazione riscontrata ai progetti, rivolti soprattutto per i più giovani, della Cooperativa Sociale Idee Verdi – spiegano Riccardo Masin e Antonio Scarabello, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’Ente Parco – la tutela di un’area passa anche, e forse soprattutto, attraverso la formazione delle nuove generazioni. Insegnare loro quanto questi luoghi siano pieni di fascino, di bellezza e di opportunità è il modo migliore per farne i custodi e i promotori di domani. Dalle esperienze fatte potrebbero nascere le idee e i progetti che queste giovani menti partoriranno nei prossimi anni per far crescere economie sostenibili, un turismo ambientalista, nuovi prodotti e nuove eccellenze del territorio. E’ importante far innamorare sempre più persone dei Colli Euganei e sicuramente avere l’opportunità di viverli fin da giovanissimi è un privilegio che darà i suoi frutti».

Foto articolo da comunicato stampa