Musica d'estate: tutti i campus e i corsi in collaborazione con il Conservatorio di Padova

Sono sempre tante le iniziative promosse in collaborazione con il Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova che offrono la possibilità di studiare musica anche d’estate: campus e corsi esclusivi durante i quali approfondire e sviluppare le proprie competenze, oltre che crescere umanamente con la musica nella sua funzione di strumento per la socializzazione.

Il campus di fine estate

Il tradizionale campus di fine estate dell’Orchestra Giovanile del Conservatorio, I Polli(ci)ni, giunto quest’anno alla 15esima edizione, è un’esperienza divenuta ormai parte integrante della programmazione didattica: le giornate sono dedicate allo studio dei brani proposti dai maestri, che costituiranno parte del repertorio della stagione concertistica 2024/2025. Alla mattina si svolgeranno le prove a sezioni, mentre nel pomeriggio l’orchestra si riunirà per le prove di insieme. Sono previsti momenti di studio personale e, se ci saranno le condizioni, l’eventuale formazione di qualche gruppo cameristico. Non mancheranno i momenti di svago, sia di giorno che di sera, con musica libera, balli e tante occasioni per stare insieme e stringere belle amicizie. Durante il campus ci sarà inoltre la possibilità di fare passeggiate lungo i sentieri della zona o visitare un museo all’aperto in provincia di Trento. Maestri preparatori: Rocco Cianciotta, Elio Orio, Carlo Teodoro. La partecipazione è rivolta sia ai ragazzi che già frequentano le orchestre Polli(ci)ni e Pollic ini Junior che agli allievi di altre realtà musicali. Il campus si svolgerà da domenica 25 a sabato 31 agosto a Folgaria (Trento) presso la presso l’Hotel Casa Alpina, situata in località Francolini. Per informazioni scrivere a: orchestra.pollicini@gmail.com.

“Settembre in musica”

Altro imperdibile appuntamento fra relax e formazione è la nuova edizione di “Settembre in musica”, il Summer Camp del Coro di voci bianche “Cesare Pollini” che si svolgerà a Lavarone (Trento) dal 4 all’8 settembre presso l’Hotel Miramonti. Per quattro giorni, immersi nelle bellezze della natura, i ragazzi si eserciteranno nella lettura e nella tecnica vocale, studiando nuovi brani e perfezionando il repertorio. Oltre ai Maestri Frigo, Kirschner, Malavasi e Vazzoler, i ragazzi saranno seguiti quotidianamente dall’istruttore di yoga Roberto Lucin, con il quale approfondiranno le pratiche di respirazione e rilassamento. Riceveranno la visita del Maestro Mario Lanaro, noto compositore, didatta e direttore di coro, per il consueto “Incontro con l’autore”. Il Summer Camp rappresenterà ancora una volta l’ideale avvio del nuovo anno musicale. Sono ammessi tutti i ragazzi dai 9 anni in su già in grado di leggere musica; i bambini di 7 e 8 anni possono partecipare se accompagnati da un genitore. Le attività musicali si svolgeranno presso la vicinissima scuola elementare. Per informazioni: info@coropollini.it. Scadenza iscrizioni: 5 agosto.

La quarta edizione di “Composing nature”

Sempre con alloggio presso l’Hotel Miramonti avrà luogo la quarta edizione di “Composing nature”, masterclass di composizione per percussioni, in collaborazione con il “Pollini”, il Comune di Lavarone, dove appunto si terrà il corso, e l’associazione Taverna Maderna. Dal 21 agosto al 29 agosto i partecipanti (sono invitati studenti di tutto il mondo) vivranno un’esperienza unica, traendo ispirazione dal territorio per realizzare un brano che racconti il territorio e la natura del posto, sotto la supervisione dei docenti e a stretto contatto con l’ensemble in residence: la formazione strumentale Art Percussion Ensemble. I docenti del corso sono il compositore Giovanni Bonato e il percussionista Massimo Pastore. L’organizzazione del corso è curata da Leonardo Mezzalira per Taverna Maderna. Durante il corso gli studenti di composizione saranno invitati a conoscere il territorio tramite passeggiate ed escursioni, guidate da un accompagnatore esperto. Sono ammessi anche uditori per il corso intero o con ingresso giornaliero. Per informazioni: info@tavernamaderna.it.

Particolarmente importante la presenza della sezione Musica Elettronica del “Pollini” e del laboratorio SaMPL (coinvolto insieme al CSC - Sound and Music Computing Group dell’Università di Padova) a “Tracce”, 10° edizione del Chigiana International Festival & Summer Academy (Siena, dal 5 luglio al 2 settembre). Cinque i concerti a cura del Dipartimento di Nuove Tecnologie e Linguaggi Musicali del Conservatorio (nei giorni 16, 18, 24, 26 e 27 luglio), più una lecture di Kees Tazelaar, direttore dell’Istituto di Sonologia del Royal Conservatorie The Hague dell’Aia (22 luglio). Un apporto molto significativo per la realizzazione degli eventi di cui sopra quello del “Pollini”, sia in termini di personale (regia del suono, allestimento e assistenza tecnica) sia in termini di attrezzature tecniche e tecnologiche (l’impianto di diffusione audio multicanale, la parte informatica, i microfoni, le interfacce audio e altro ancora). Dice Julian Scordato, coordinatore per la sezione Musica Elettronica: «Anche quest’anno si rinnova la collaborazione del laboratorio SaMPL con la prestigiosa Accademia Musicale Chigiana, che vedrà il coinvolgimento sia del nostro staff che della nostra avanzata dotazione tecnologica per l’allestimento e la realizzazione di 5 concerti nell’ambito del Chigiana International Festival a fianco di esecutori di altissimo livello, nonché il coordinamento tecnico del corso di perfezionamento in live electronics al quale partecipano ogni anno giovani musicisti di talento provenienti da tutta Italia e dall’estero». Programma: www.chigiana.org.

Campus delle Arti

Il Conservatorio “Pollini” ha concesso poi il patrocinio al Campus delle Arti, iniziativa che si svolgerà nel mese di agosto nella splendida cornice di Bassano del Grappa (Vicenza), con corsi rivolti a principianti di tutte le età, bambini, adolescenti e adulti, oltre a programmi di formazione orchestrale, corsi di alto perfezionamento e opportunità per gli amanti della musica e gli appassionati dilettanti. Il Campus delle Arti vanta la partecipazione annuale di insegnanti di fama nazionale e internazionale, raccogliendo numerose iscrizioni non solo dall’Italia. Per informazioni: www.campusdellearti.eu.

