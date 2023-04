"Caregiver: protagonisti di cura", nasce il percorso per aiutare chi aiuta

La malattia e la sofferenza coinvolgono le persone ammalate e quelle che sono accanto. La sofferenza chiede ascolto, riconoscimento, trasformazione. “Caregiver: protagonisti di cura” è un percorso di formazione e accompagnamento per coloro che si prendono cura dei pazienti oncologici: i caregivers. Prende il via venerdì 5 maggio (17.30-19.30) nella sede dell’associazione Volontà di Vivere (in via Matteotti 27 a Padova); a guidare i partecipanti saranno Elena Licci Tidei, mindful emotional coach e Germano Bertin, giornalista e formatore ethosjob.

Il percorso, che è gratuito, proseguirà per tutti i giovedì di maggio per poi riprendere e concludersi con gli ultimi 3 appuntamenti a settembre (15-22-29).

Le tappe

Il percorso è gestito in collaborazione con Valentina Penello Onlus e seguirà le seguenti tappe: riconoscere la sofferenza - favorire la consapevolezza del dolore - creare collegamento tra chi soffre e chi se ne fa carico - sviluppare competenza umana e tecnica nei caregivers. Il metodo con cui i due professionisti gestiranno il gruppo sarà basato su ascolto di sé, scrittura personale, confronto attraverso il racconto e riconoscimento

Info e iscrizioni

Per info e iscrizioni contattare la segreteria di Volontà di Vivere (associazione@volontadivivere.org – 049 8025069) oppure compilare il modulo

https://forms.gle/ TvYJr81VgMqmvPVf6

L’iniziativa rientra nel progetto “CON.CURA, Percorsi di sostegno per chi si prende cura”, un progetto finanziato dalla Regione del Veneto con fondi statali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in cui Volontà di Vivere, insieme alle associazioni partner ha organizzato una serie di iniziative a sostegno del caregiver di pazienti oncologici.

Il progetto è realizzato all’interno della Rete Utenti per caso, in partenariato con le seguenti associazioni: Fiori di Cactus, Altre Parole, Avo Padova, Ceav, Lilt Treviso e in collaborazione con Valentina Penello Onlus.

Enti sostenitori per la divulgazione del progetto sono: Comune di Padova, Comune di Cittadella, Comune di Camposampiero, Azienda Ospedaliera Padova, Ulss 6 Euganea, IOV - Istituto Oncologico Veneto, CSV di Padova e Rovigo, CSV Belluno Treviso, Lilt Padova.