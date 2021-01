Le opportunità dai centri per l’impiego del Veneto: tornano i webinar per lavoratori e imprese

Riparte con un appuntamento dedicato alle aziende il ciclo di webinar promossi da Veneto Lavoro e Regione del Veneto con l’obiettivo di informare cittadini, lavoratori e imprese sui servizi e le opportunità offerti dai Centri per l’impiego del Veneto.

Un successo

L’iniziativa, avviata lo scorso settembre nell’ambito di un ampio piano di rafforzamento dei servizi digitali offerti da Veneto Lavoro, si è rivelata un importante ed efficace canale di comunicazione e dialogo con i cittadini, prevedendo 12 webinar nell’arco di tre mesi e raccogliendo la partecipazione di oltre 4mila utenti. Nello specifico, in 2.800 hanno partecipato agli incontri online destinati ai lavoratori e in 1.300 a quelli per aziende, consulenti ed enti, ottenendo informazioni aggiornate e qualificate sui servizi dei Centri per l’impiego, sulle opportunità di lavoro disponibili, sull’andamento del mercato del lavoro regionale e le caratteristiche che lo contraddistinguono. Molto elevato il grado di soddisfazione degli utenti riguardo ai singoli webinar: oltre il 90% dei partecipanti si è infatti detto soddisfatto dell’utilità dell’iniziativa e del grado di approfondimento dei temi trattati nel corso degli incontri, dichiarandosi interessato a partecipare agli eventi successivi.

I nuovi incontri

Il ciclo di webinar “Il lavoro al Centro” riparte nel 2021 con un ricco calendario di eventi. In programma un webinar al mese per ciascuna categoria di utenti, su temi che spazieranno dalle modalità e le strategie più efficaci per la ricerca di lavoro alle opportunità di formazione offerte dalle politiche attive regionali e nazionali, dagli incentivi alle assunzioni a disposizione delle aziende alle pillole sul collocamento mirato.

I temi e la partecipazione

Specifici webinar saranno inoltre dedicati all’approfondimento di eventuali novità normative, all’introduzione di nuovi servizi o funzionalità online, al tema del welfare, alle dinamiche del mercato del lavoro e ad altre tematiche di stretta attualità. Tutti gli incontri si terranno online sulla piattaforma GoToWebinar. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Primi appuntamenti di gennaio

Il primo appuntamento del nuovo anno, in programma mercoledì 20 gennaio alle ore 15.00, è dedicato alle imprese con la terza “pillola” sul collocamento mirato. Durante l’incontro sarà trattato il tema dell’assunzione di persone con disabilità in azienda e gli adempimenti connessi, fornendo utili informazioni a consulenti ed aziende e le risposte ai dubbi più frequenti sul tema.

Mercoledì 27 gennaio l’evento dedicato ai lavoratori per conoscere i servizi offerti dai Centri per l’impiego, le ricerche di personale attualmente in corso e come candidarsi online a quelle di proprio interesse tramite il portale ClicLavoro Veneto.

Come partecipare

Per iscriversi o consultare l’elenco completo e aggiornato di tutti i webinar in programma è possibile visitare la pagina www.cliclavoroveneto.it/webinar.