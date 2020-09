Al via i corsi del Centro comunale di formazione fisica, tutti i dettagli utili

Tornano anche in questa difficile annata i corsi del Centro comunale di formazione fisica. Lunedì 28 settembre partiranno infatti in tre impianti (le palestre Petron di via San Massimo, Luisari di Ponte di Brenta e De Michiel di Salboro) i corsi per bambini dai quattro ai nove anni, mentre giovedì 1 ottobre inizieranno anche i corsi per adulti del progetto “Utilizza il tuo impianto sportivo”.

Le attività sportive

«I corsi promossi dal Comune di Padova attraverso il Settore Servizi Sportivi sono da sempre un riferimento indispensabile per le famiglie padovane – sottolinea l’assessore Diego Bonavina – In questa particolare annata l’esigenza di ripartire, nella massima sicurezza, con la scuola e le attività sportive legate ad essa è ancora più sentita e necessaria. Per questo è importante che le attività del Centro Comunale di Formazione Fisica, in particolare quelli dedicati ai bambini tra 4 e gli 9 anni tornino ad essere un appuntamento per tanti ragazzi e molte famiglie, sempre con la garanzia di ricevere un alto livello tecnico dagli insegnanti, tutti laureati in Scienze Motorie. Voglio chiudere con un ringraziamento a tutti coloro che si sono impegnati a realizzare questo importante progetto e un invito a tutti genitori a cogliere questa straordinaria opportunità di avvicinamento allo sport».

I corsi per bambini

I corsi per bambini sono suddivisi in due cicli, uno per i nati dal 2014 al 2016 e uno per i nati tra il 2011 e il 2013. La quota di partecipazione è di 120 euro per tutta l’annualità (fino a maggio 2021) e 70 euro per il periodo gennaio-maggio 2021.

Dove

Gli impianti che inizieranno l’attività sono la palestra Patron (lunedì e giovedì dalle 17.30 alle 18.30 per il primo e secondo ciclo), arcostruttura Luisari (martedì e venerdì dalle 17.30 alle 18.30 per il primo ciclo), palestra di Salboro (martedì e venerdì, dalle 16 alle 17 il primo ciclo, dalle 17 alle 18 il secondo). Ulteriori orari e impianti sono in corso di definizione e partiranno nei prossimi giorni nella palestra Vlacovich e in quelle delle scuole Donatello, Tartini, Marsilio da Padova e Vivaldi.

I corsi per adulti

L’attività dei corsi per adulti è invece organizzata in quadrimestri, da ottobre a gennaio e da febbraio a maggio. La quota è di 90 euro per quadrimestre. Gli appuntamenti al momento previsti sono il martedì e il venerdì dalle 18.30 alle 19.30 alla Luisari e il lundì e giovedì dalle 15.30 alle 16.30 al Petron.

Per informazioni

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Asd Unoacento (tel. 340-1961256 dalle 16 alle 18, e-mail unoacentopadova@gmail.com) oppure al Settore Servizi Sportivi del Comune di Padova (ccff@comune.padova.it).

