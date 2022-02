XXXVIII Corso “Conosci la tua città” 2022, tutti gli appuntamenti a palazzo Moroni

Un lungo cammino dell’Università di Padova dall’astrologia alle missioni spaziali

Programma

Il XXXVIII corso Conosci la tua città, a cura del Centro Turistico Giovanile Gruppo “La Specola” e dell’Assessorato alla Cultura, avrà come oggetto “Il lungo cammino dell’Università di Padova dall’astrologia alle missioni spaziali”, e in programma un ciclo di 9 conferenze che si terrà nei mesi da febbraio a marzo 2022 in Sala Livio Paladin a Palazzo Moroni (ore 17).

A chi è rivolto

Il corso è stato approvato dal Miur come corso di formazione per insegnanti e altro personale della scuola per l’anno scolastico 2021/2022. Sono previsti crediti per studenti delle scuole superiori e per studenti universitari.

Passeggiate alla scoperta della città

A corredo dell’iniziativa verranno organizzate a cura degli Animatori Culturali Ambientali del Gruppo “La Specola”, alcune passeggiate per Padova alla scoperta della città.

Programma conferenze

Inizio: ore 17

3 febbraio

Presentazione del corso a cura di Annarosa Ceccato

A seguire:

Astronomia e Astrologia a Padova: dalla convergenza alla divergenza nel corso della rivoluzione scientifica

Matteo Cosci

10 febbraio

La poliedrica personalità di Pietro d’Abano

Gregorio Piaia

17 febbraio

Il viaggio di Jacopo e Giovanni Dondi dall’Orologio da Chioggia all’Università di Padova fino alla Luna ed altri Astri

Angelo Frascati

24 febbraio

Insegnare Copernico nelle università della prima età moderna: nuove prospettive storiografiche

Pietro Daniel Omodeo

3 marzo

Galileo come docente e ricercatore negli anni padovani

Alessandro De Angelis

10 marzo

La Specola: da torre medievale a Osservatorio Astronomico

Valeria Zanini

17 marzo

Giovanni Silva e l’Osservatorio Astrofisico di Asiago

Paolo Ochner

24 marzo

Giuseppe “Bepi” Colombo, il “meccanico del cielo” e l’esplorazione del pianeta Mercurio

Gabriele Cremonese

31 marzo

Il ruolo e la partecipazione dell’Università di Padova alle missioni spaziali NASA ed ESA

Valentina Granata

Programma visite guidate

(i dettagli saranno forniti in prossimità delle date):

Martedì 15 febbraio: Palazzo della Ragione

Martedì 22 febbraio: Torre dell’Orologio

Martedì 9 marzo: Chiesa degli Eremitani

Martedì 15 marzo: Osservatorio della Specola

Sabato 2 aprile: Orologio della Torre di S. Andrea a Chioggia

La gita finale sarà effettuata sabato 7 maggio, subordinata alle norme covid vigenti

Regolamento

1) L’iscrizione al corso, comprensiva della quota associativa e assicurativa CTG, è di euro 55 per i soci ordinari, euro 35 per i soci familiari. Per studenti e under 30 solo quota CTG (euro 12). Non sono compresi trasferimenti e ingressi.

2) Per le operazioni di tesseramento CTG e iscrizione al corso é necessario telefonare al numero 340 5522764.

3) Il corso è stato approvato con il decreto MIUR 52513 in base alla direttiva 170/2016, come corso di formazione per insegnanti e altro personale della scuola per l’anno scolastico 2021/2022..

4) A fine corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. Sono previsti crediti per studenti Scuole superiori e universitari.

Informazioni

tel. 340 5522764

https://www.ctg.it/ - laspecola@ctgveneto.it

