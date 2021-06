Corsi estivi gratuiti per under 18 e studenti superiori: tutte le proposte estive di Progetto Giovani

Con l’arrivo dell’estate, l’ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova propone una serie di corsi e attività formative rivolte ai giovani studenti delle scuole superiori. Occasioni per praticare e approfondire le lingue straniere, corsi base di grafica, fotografia, video e programmazione: un calendario di appuntamenti per acquisire nuove competenze, migliorare le proprie abilità, mettersi alla prova e conoscere altri coetanei con gli stessi interessi.

Corsi in presenza

I corsi si svolgono in presenza negli spazi del Centro Culturale Altinate San Gaetano a Padova e del PG Lab di piazza Caduti della Resistenza, 3, nel completo rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sanitaria.

Necessaria l'iscrizione

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione attraverso i moduli online disponibili nel dettaglio di ciascun corso nelle pagine di www.progettogiovani.pd.it.

Un’opportunità dai benefici immediati

Dopo mesi di didattica scolastica mista, in presenza o a distanza, Progetto Giovani ha pensato a una selezione di percorsi formativi da realizzare in presenza, nei luoghi del lavoro quotidiano, per tornare ad animarli con l’entusiasmo e la forza degli adolescenti che condivideranno l’esperienza in un contesto informale e costruttivo.

Progetto Giovani ha pensato agli studenti delle scuole superiori proponendo attività per le quali, a richiesta, può essere rilasciato un attestato di partecipazione valido ai fini dell’acquisizione di crediti PCTO, qualificandosi come percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento riconosciuti dalle istituzioni scolastiche.

Tanti corsi tra cui scegliere

Le scuole, ciascuna con i suoi indirizzi, le materie principali, i programmi ministeriali e le proposte extracurriculari, svolgono un lavoro fondamentale a favore di alunne e alunni. Gli ultimi anni, in particolare, hanno rappresentato una versa sfida per chi vi opera con impegno e professionalità. Ma la pandemia ha rappresentato una dura prova anche per le migliaia di ragazze e ragazzi costretti a rinunciare alla condivisione dell’esperienza scolastica.

Da sempre, Progetto Giovani è impegnato nella promozione di attività integrative rivolte alla popolazione studentesca e, dal 2020, ha intensificato gli sforzi per garantire continuità e rafforzamento del servizio.

Quest’anno ha scelto di produrre un fitto catalogo estivo di attività tra cui scegliere per approfondire argomenti già affrontati nel percorso didattico, per riparare a qualche lacuna generata nel corso del tempo, oppure, semplicemente, per esplorare nuovi campi e valutare il proprio futuro.

Ecco il calendario delle iniziative.

Corso di spagnolo intermedio - dal 14 giugno

Corso di conversazione in tedesco (intermedio) - dal 14 giugno

Corso di francese intermedio - dal 28 giugno

Anime Verdi – Volontari under 18 – varie date da luglio a settembre

Corso base di videomaking - dal 2 luglio

Corso di graphic design per Instagram - dal 6 luglio

Corso di conversazione in inglese - dal 12 luglio

Corso di programmazione informatica - dal 19 luglio

Anteprima scambio socio-culturale Erasmus+ - dal 19 al 23 luglio

Tandem language learning - date vari

Per ciascun corso è possibile prenotare la propria partecipazione online su www.progettogiovani.pd.it. I posti sono limitati.

Oltre ai corsi già calendarizzati, sono in fase di progettazione ulteriori attività rivolte allo stesso target:

Corso di avvicinamento alla lingua giapponese [luglio]

Corso di sound design [fine agosto/inizio settembre]

Corso di fumetto e illustrazione [fine agosto/inizio settembre]

Corso di fotografia [settembre]

Per ciascuno di questi è già possibile dichiarare il proprio interesse a partecipare su www.progettogiovani.pd.it.

Per informazioni

Ufficio Progetto Giovani - via Altinate, 71 – 35121 Padova- Mail: progettogiovani@comune.padova.it

