A settembre nuovi corsi per diventare sommelier, tutte le opportunità con AIS Veneto

Per l’autunno 2023 AIS Veneto amplia l’offerta formativa in tutte le province della regione con un nuovo calendario dei corsi per diventare Sommelier, dedicato a chi vuole approfondire la conoscenza del mondo del vino.

Nel primo livello è possibile studiare elementi di viticoltura, enologia e del servizio che rappresentano le basi della professione del Sommelier, a partire dalla corretta temperatura di mescita dei vini fino all’organizzazione e alla gestione della cantina. Il tutto costantemente accompagnato da prove teoriche e pratiche sulla tecnica di degustazione.

Il secondo livello prende in esame le più importanti zone vitivinicole italiane e straniere e consente di cogliere il legame indissolubile tra vino e territorio. Il perfezionamento continuo della tecnica di degustazione diventa così elemento distintivo per apprezzare ogni singola sfumatura ed esprimere un giudizio professionale e oggettivo.

Nel terzo livello viene affrontata la tecnica della degustazione del cibo e del suo abbinamento al vino attraverso prove di assaggio con le diverse tipologie di alimenti e di preparazioni, concludendo il percorso con una cena al ristorante in cui mettere alla prova ciò che si è appreso.

I corsi in partenza a Padova

Primo livello

Martedì 12 settembre 2023, ore 20.30, BWP Hotel Galileo – Padova

Lunedì 18 settembre 2023, ore 20.30, Hotel Terme Olympia– Montegrotto Terme

Martedì 19 settembre 2023, ore 20.30, Istituto Salesiano Manfredini – Este

Secondo livello

Sabato 9 settembre 2023, ore 9.30, BWP Hotel Galileo – Padova

Mercoledì 6 settembre 2023, ore 20.30, Fornace Carotta – Padova

Terzo livello

Lunedì 4 settembre 2023, ore 20.30, BWP Hotel Galileo – Padova

La convenzione APPE

APPE e AIS Veneto hanno sottoscritto una convenzione che prevede lo sconto del 10% sui costi di partecipazione ai corsi: maggiori informazioni.

Maggiori informazioni

Per maggiori informazioni è possibile cliccare sui link dei singoli corsi o contattare il Delegato provinciale AIS per la provincia di Padova, Rossano Moretto (email padova@aisveneto.it – cell. 389.4260166).

Info web

