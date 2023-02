Conoscere le api, tra teoria e pratica: sei lezioni in casetta Mostar a Montegrotto Terme

L’associazione patavina Apicoltori con il patrocinio del Comune di Montegrotto Terme organizza da metà febbraio all’inizio di aprile un corso base di apicoltura in sei incontri presso la casetta di parco Mostar, nel centro cittadino. Il giovedì’ sera (16 e 23 febbraio; 2 - 9 e 16 marzo) alle 20 alle 22.30 ci saranno gli appuntamenti dedicati alla la teoria: anatomia e biologia delle api in apertura, poi due incontri dedicati alla tecnica apistica (materiali e attrezzature, vita e conduzione dell’alveare), un incontro sarà dedicato alle malattie delle api e alle norme di sicurezza dell’apario, e l’ultimo incontro alla flora apistica e ai prodotti dell’alveare. In chiusura sabato 1 aprile dalle 9 alle 12.30 ci sarà una lezione pratica in apario.

Per l'iscrizione è necessario compilare la scheda scaricabile dal sito: www.apapadpadova.it oppure da richiedere in segreteria associativa o la referente del corso Marialodovica Turlon 366 1783601 m.lodovica@gmail.com

I partecipanti riceveranno l'attestato di partecipazione con la frequenza dell'80% delle lezioni

Il corso è parzialmente finanziato dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione del Veneto