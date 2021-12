Al via il corso di apicoltura all'Istituto Istruzione Superiore "J.F.Kennedy" di Monselice, in totale cinque giovedì sera a partire dal 3 febbraio ed un sabato mattina per la parte pratica.

Scarica la locandina con tutti gli appuntamenti in programma

Per info consultare la pagina https://www.iiskennedy.edu.it/pagine/corso-apicoltura oppure chiamare 380-7175972 prof. Emmanuel Bertazzo; termine iscrizioni 22 gennaio 2022.