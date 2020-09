Corso base per baristi: otto lezioni completamente gratuite

Al via il corso base per baristi specifico e gratuito per datori di lavoro o dipendenti delle imprese aziende iscritte all’Ente Bilaterale Turismo Padova Terme Euganee

Obiettivi

Fornire la manualità e le tecniche di miscelazione.

Durata

Sei lezioni di quattro ore, più due lezioni da tre ore.

Programma e dettagli del corso

Preparazione di drinks, aperitivi, digestivi, snacks; tavola calda/fredda; caffetteria; birra. L’ultima lezione è dedicata agli aspetti igienico-sanitari.

Scarica il calendario delle lezioni

Gratuito e riservato alle aziende iscritte all’Ente Bilaterale Turismo Padova Terme Euganee

Per maggiori informazioni e per la pre-iscrizione è sufficiente scrivere un’email a formazione@appe.pd.it

Info web

https://www.appe.pd.it/corso-base-per-baristi-8-lezioni-gratuite/