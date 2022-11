“I vini naturali” corso di degustazione con Giulia Mascarin all’enoteca Mediterranea

Dall’8 al 29 novembre, ogni martedì alle ore 21 in via del Carmine 6/a a Padova, in programma un viaggio verso un mondo tutto da scoprire. In compagnia della sommelier Giulia Mascarin si andranno ad assaggiare e conoscere dei vini del tutto particolari e unici