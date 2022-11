Aperte le iscrizioni al corso di degustazione vino a Monteversa

Da venerdì 18 novembre, dalle ore 20 alle 22 a Monteversa in via Monte Versa, 1024 a Vo' in programma il nuovo corso avanzato di degustazione ideato e tenuto dalla sommelier Giulia Mascarin. Si passeranno quattro venerdì sera con argomenti e lezioni pensate per approfondire alcune grandi tematiche molto attuali nel mondo del vino.

Si farà un viaggio virtuale anche al di fuori dell'Italia assaggiando dei grandissimi vini, sui quali ci si potrà confrontare e dialogare in compagnia anche di alcune persone speciali!

Giovanni Bressanin della cantina Monteversa racconterà, nella prima serata, la sua esperienza in una delle nuove realtà di riferimento dei Colli Euganei, Manuel Marconato, ragazzo giovanissimo ed estremamente preparato, per 9 anni ha lavorato nel gruppo Alajmo, nel corso dei quali è stato Sommelier al ristorante Le Calandre, nell'ultima serata ci racconterà la sua esperienza professionale e il punto di vista dell'alta ristorazione.

Mirko Costanzo, titolare di Ilaria Spacciatrice di Gusto e Sommelier FISAR, delizierà nel corso delle serate con i prodotti della sua piccola azienda artigianale e racconterà anche la sua storia da imprenditore e amante del vino.

Un programma ricco, fitto e intenso che non vi lascerà a bocca asciutta! Ad ogni incontro si degusteranno ben 4 vini, vini artigianali, di piccoli produttori.

Novità

Sarà possibile partecipare anche solo a una singola serata scegliendo la masterclass che si preferisce.

Le masterclass

Venerdì 18 novembre

SERATA RIFERMENTATI, METODI ANCESTRALI E PET-NAT

Vi sarà sicuramente capitato di sentir nominare almeno una volta uno di questi termini...ma vi hanno mai spiegato esattamente quali sono le differenze??

Cercheremo di capirlo insieme, dalle origini di queste bolle ad oggi,

e di dare un senso a queste parole spesso molto confuse!

4 vini in assaggio

Venerdì 25 novembre

LOIRA, SAVOIA, JURA

Meravigliose regioni vitivinicole francesi, inifiniti patrimoni di storia e cultura enologica. Parleremo delle loro caratteristiche peculiari, i diversi terroir, vitigni e delle differenti e storiche tecniche di vinificazione utilizzate.

4 vini in assaggio

Venerdì 2 dicembre

RIESLING

Tra i vitigni più longevi al mondo, dal potenziale e fascino incredibili.

Terra d'elezione la Germania, analizzeremo le sottozone e i risultati che questo splendido vitigno regala a seconda del micro-luogo dal quale proviene.

4 vini in assaggio

Venerdì 9 dicembre

ETNA

Torniamo in Italia!

Una delle zone vitivinicole più affascianti del nostro Paese, suoli vulcanici e vigne centenarie a piede franco.

Parleremo dei diversi versanti e altitudini dove si producono vini dalle caratteristiche irripetibili.

4 vini in assaggio

Info e costi

Il corso è a numero chiuso

e chiusura delle iscrizioni al raggiungimento dei posti disponibili.

Il costo dell'intero corso è di 220 euro.

Pagamento anticipato tramite bonifico bancario.

L'iscrizione sarà valida al momento dell'avvenuto pagamento.

È possibile iscriversi anche alla singola serata.

Il costo di ciascuna Masterclass è di 59 euro.

Dove

Cantina Monteversa ,

Via Monteversa 1024,

Vo’,

Padova

Inizio ore 20.

Vuoi fare un regalo originale?

Scrivimi a Giulia Mascarin e lei preparerà un biglietto regalo personalizzato per la persona a cui tieni e che potrà vivere questa esperienza speciale.

Attenzione

Avvisare in caso di intolleranze e/o allergie

