Aperte le iscrizioni al corso di degustazione vino a Selvazzano Dentro

In partenza a ottobre il nuovo corso della sommelier Giulia Mascarin, in totale quattro lezioni per famigliarizzare con il mondo del vino. Grazie alle degustazioni con abbinamenti ad hoc, l’intento è quello di far acquisire la padronanza necessaria per poter parlare senza timori quando ci si trova difronte a un calice pieno del famoso nettare degli dei.

Le lezioni

Le lezioni sono adatte a tutti e si svolgono sempre al giovedì (6, 13, 20, 27 ottobre dalle ore 20 alle 22). L’appuntamento è a Selvazzano Dentro all’agriturismo La Primizia via Argine Sinistro, 14.

In breve

4 lezioni

Degustazione di 12 vini:

vini artigianali, di piccoli produttori,

vini di qualità e dalle caratteristiche particolari che sicuramente

Dove

Agriturismo La Primizia a Selvazzano Dentro (Padova)

@laprimizia_fattoria

Quando

6, 13, 20, 27 ottobre

Dalle 20 alle 22.

Dettagli

Il materiale didattico ti verrà fornito prima dell’inizio delle lezioni. Il corso sarà accompagnato da deliziosi taglieri con selezione di affettati e formaggi prodotti da piccole realtà artigianali del territorio, morbide focacce..

Info e costi

Per conoscere tutte le novità del corso, i dettagli del programma, costo e altre info scrivere una mail a giulia.mascarin@gmail.com o direttamente con messaggio tramite i social (FB e IG)

Corso a numero chiuso, l’iscrizione obbligatoria (fino ad esaurimento posti).

Info web

