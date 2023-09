Aperte le iscrizioni al corso di degustazione vino a Selvazzano Dentro

In partenza il 28 settembre il nuovo corso della sommelier Giulia Mascarin, in totale quattro lezioni per famigliarizzare con il mondo del vino. In totale sono dodici i vini in degustazione (ma ci sarà di certo qualche sorpresa), sempre artigianali e di piccoli produttori. Non mancheranno le degustazioni alla cieca per stimolare al massimo i sensi. Immancabili taglieri con prodotti tipici e altri spuntini compresi.

Le lezioni

Le lezioni sono adatte a tutti e si svolgono sempre al giovedì (il 28 settembre, 5, 12 e 19 ottobre dalle ore 20 alle 22). L’appuntamento è a Selvazzano Dentro all’agriturismo La Primizia via Argine Sinistro, 14.

In breve

4 lezioni;

12 vini in degustazione (più qualche immancabile sorpresa);

vini sempre artigianali e di piccoli produttori , degustati alla cieca per stimolare al massimo i sensi;

materiale didattico scaricabile;

taglieri con prodotti tipici e altri spuntini compresi;

tanto divertimento e cultura.

Dove

Agriturismo La Primizia a Selvazzano Dentro (Padova)

@laprimizia_fattoria

Quando

28 settembre, 5, 12 e 19 ottobre

Dalle 20 alle 22.

Info e costi

Per conoscere tutte le novità del corso, i dettagli del programma, costo e altre info scrivere una mail a giulia.mascarin@gmail.com o direttamente con messaggio tramite i social (FB e IG)

Corso a numero chiuso, l’iscrizione obbligatoria (fino ad esaurimento posti).

Info web

Foto articolo da sito https://www.giuliamascarin.com/