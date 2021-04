Corso "Famiglia a Famiglia": incontri rivolti ai familiari di persone che soffrono di un disagio psichico

Sono aperte le iscrizioni per partecipare agli incontri Famiglia a Famiglia, rivolti ai familiari di persone che soffrono di un disturbo della salute mentale.

Da chi è tenuto il corso

Il corso si basa sul programma NAMI (National Alliance on Mental Illness), fondato sulla valorizzazione del supporto tra pari. Gli incontri, infatti, non sono tenuti da professionisti, ma da altri familiari che hanno seguito a loro volta una formazione specifica.

Il corso

Si articola in 8 incontri di circa due ore ciascuno a cadenza settimanale e inizierà lunedì 3 maggio. Durante gli incontri si acquisiscono informazioni sui disturbi, sulle terapie farmacologiche e psicologiche più efficaci, sulle strategie per raggiungere l'empatia, sulle tecniche del problem solving, sulla gestione delle paure e del sovraccarico emotivo e una guida per accedere ai supporti che è possibile avere sul territorio.

Info

La partecipazione agli incontri è gratuita, a numero chiuso, ed è necessario sostenere un colloquio. Verrà fornito gratuitamente anche tutto il materiale. Per le iscrizioni e per tutte le informazioni è possibile contattare la segreteria al n. di telefono 049 8755597 oppure scrivere una e-mail all’indirizzo info.padova@progettoitaca.org

Gli incontri si svolgeranno su piattaforma Zoom

Calendatrio incontri

Inizio incontri lunedì 3 maggio, si proseguirà lunedì 10, lunedì 17, lunedì 24, lunedì 31, lunedì 7 giugno, lunedì 14 e lunedì 21. Gli incontri si svolgeranno dalle 18.30 alle 20.30. Il calendario potrebbe subire modifiche, ma verranno concordate con i partecipanti.

Dettagli del progetto

Gli incontri Famiglia a Famiglia rientrano nelle attività del Progetto Distanti ma vicini: in rete per la salute mentale – finanziato dalla Regione del Veneto con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – per promuovere e sviluppare la cultura della salute e della prevenzione. La rete è formata dalle Associazioni Progetto Itaca Padova, Alice per i Disturbi Alimentari, AITSAM Padova e AITSAM Verona, tutte impegnate nella promozione dei temi della salute mentale e nel sostegno alle persone che soffrono di un disagio psichico e ai loro familiari.

Progetto Itaca Padova ODV

Info.padova@progettoitaca.org

Info web

https://padova.progettoitaca.org/famiglia-a-famiglia/

https://www.facebook.com/ProgettoItaca