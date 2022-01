Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Come affrontare da cittadine e cittadini consapevoli il fenomeno delle migrazioni forzate? Come relazionarsi alla delicata situazione di donne e uomini migranti, richiedenti protezione internazionale e rifugiati?

Dal 1 febbraio al 5 aprile 2022, l'associazione Popoli Insieme organizza il suo tradizionale "Corso di formazione per volontari nei servizi ai migranti e richiedenti protezione internazionale" che, quest'anno, sarà fruibile sia in modalità online sia in presenza presso il Centro Antonianum, in Prato della Valle 56. Tra i relatori e le relatrici di questa edizione spiccano i nomi di Alessandra Morelli, già delegata UNHCR in Niger, che aprirà il ciclo di incontri fornendoci una prospettiva globale sul fenomeno e per capire insieme dove nascono le migrazioni forzate e di Pietro Bartolo, conosciuto al grande pubblico come il medico di Lampedusa e oggi europarlamentare attivo nella riforma delle politiche migratorie europee.

Dal 1 febbraio al 5 aprile, saranno dieci gli incontri di formazione, approfondimento ed aggiornamento. Il costo è di 85 euro, ridotto a 55 euro per studenti/studentesse. Iscrizioni entro il 25 gennaio 2022. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito internet e sulle pagine social di Popoli Insieme, per ulteriori informazioni scrivere a comunicazione@popolinsieme.eu.

Per iscrizioni e per scoprire il programma visitare questa pagina! https://sostieni.popolinsieme.eu/eventi/attraversamenti-corso-di-formazione-per-volontari/