Agricoltori e piloti di droni: il corso gratuito di Condifesa Padova

Agricoltore e pilota di droni, per sfruttare al meglio la tecnologia a servizio della pratica agricola. Ora è possibile grazie al corso on line, completamente gratuito, promosso da Condifesa Padova, il Consorzio Padovano di difesa di attività e produzioni agricole che offre agli associati consulenza in ambito assicurativo per la tutela e la salvaguardia dei prodotti e del reddito delle aziende agricole. Nell’ambito delle attività del Piano di Sviluppo Rurale Veneto 2014-2020, finanziate dal Fondo Sociale Europeo per lo Sviluppo Rurale, Condifesa Padova insieme al Condifesa Treviso Belluno organizza il corso gratuito per ottenere il brevetto Enac Pilota Apr (Operazioni non critiche), grazie al quale sarà possibile guidare i droni.

L'uso dei droni

«L’impiego dei droni è sempre più diffuso per l’agricoltura di precisione –ricorda Ettore Menozzi Piacentini, presidente di Condifesa Padova – e consente interventi mirati e a costi sostenibili per il monitoraggio e la gestione delle coltivazioni. Questa tecnologia è particolarmente usata per la viticoltura di qualità e in orticoltura, con la possibilità di compiere monitoraggi, trattamenti e altre pratiche agronomiche sostenibili e a basso consumo energetico».

A chi rivolto il corso

Il corso è rivolto agli imprenditori agricoli, familiari o coadiuvanti dell’impresa agricola e si terrà due pomeriggi alla settimana, dalle 15 alle 19, per quattro settimane entro il mese di dicembre. Le lezioni si tengono on line, in modalità “Formazione a distanza” con il collegamento su Pc o smartphone sulla piattaforma dedicata Google Meet, oltre ad una uscita con dimostrazione pratica di volo e delle tecnologie dedicate, compre la rilevazione aerofotogrammetrica. Il corso consente di ricevere una adeguata formazione all’agricoltura di precisione e verte su telerilevamento tramite Droni, normativa aeronautica e circolazione aerea; missioni di volo (preparazione, decollo, verifica spettro elettromagnetico, rifornimento, hovering, volo, virate e rotazioni, volo in crociera, atterraggio, manovre avanzate, uso di dati provenienti da rilievi aerofotogrammetrici.

Per le iscrizioni è necessario affrettarsi perché c’è tempo fino all’11 ottobre prossimo.

Come fare

Entro l’11 ottobre 2020 compila e invia il modulo d’iscrizione cliccando sul link: https://forms.gle/HVgd3Rsc7R8H7X139 o richiedi informazioni a Condifesa Padova info@codipd.it