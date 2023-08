Tra passione e necessità, anche gli adulti studiano lingua all'estero

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

“Se già studenti, neolaureati e giovani professionisti mostrano un aumentato interesse per i corsi di lingua all’estero, individuali o di gruppo, per potersi muovere all’interno di un mondo sempre più connesso e globalizzato, gli ultimi anni dimostrano come la necessità di una formazione internazionale stia vivendo una vera e propria crescita anche tra adulti, professionisti e dirigenti.

La forte motivazione

Questo rinnovato interesse per i corsi di lingua all’estero, in particolare per l’inglese, da parte di adulti, professionisti e dirigenti è sicuramente guidato sia dalla volontà di imparare una nuova lingua ed immergersi totalmente in una nuova cultura sia dalla volontà e necessità di essere più competitivi nel mondo del lavoro date le competenze, pratiche e trasversali, che questo tipo di esperienza fornisce. Infatti, chi partecipa a programmi di soggiorno studio all’estero, ha modo di sviluppare una forte motivazione e fiducia nelle proprie possibilità e competenze, che si traducono in un miglioramento dal punto di vista professionale e in una capacità di affrontare in modo più competitivo un contesto lavorativo sempre più internazionale.

Il programma

In tutte le sue 50 destinazioni nel mondo, EF propone un programma articolato con un’ampia gamma di corsi e percorsi fortemente personalizzabili sia dal punto di vista della durata che del contenuto, per rispondere alle più specifiche esigenze professionali e non: dai corsi generali volti al consolidamento delle basi grammaticali, del vocabolario ed al miglioramento della comunicazione quotidiana, ai corsi intensivi, ideali per migliorare con rapidità le competenze linguistiche ed integrarle con competenze e lessico specifici per il settore lavorativo in cui il professionista è inserito.

Inoltre, EF propone programmi ad hoc volti al raggiungimento di obiettivi linguistici specifici, la cui modalità didattica integra lezioni individuali ed in gruppi molto ristretti di inglese generale, Business English e di pratica linguistica volti a perfezionare e massimizzare i progressi linguistici e comunicazionali con docenti madrelingua dedicati.

La ricerca di un lavoro retribuito durante il soggiorno all’estero

In aggiunta, per integrare l’esperienza di studio all’estero con un lavoro, l’EF Job Club è la soluzione perfetta, perché offre supervisione, orientamento e perfezionamento del processo di ricerca di un lavoro retribuito durante il soggiorno all’estero. Invece, per coloro che vogliono seguire un programma di formazione linguistica con l’obiettivo di affacciarsi al mondo del lavoro in un settore di specifico interesse, c’è anche la possibilità di svolgere un’esperienza di stage o volontariato.

Le opportunità

Inoltre, per coloro che non vogliono interrompere la loro attività professionale, è possibile lavorare a distanza dalla destinazione scelta, articolando le lezioni in base all’attività.

Il soggiorno linguistico

Ogni momento del soggiorno linguistico, dalle lezioni alle diverse soluzioni di alloggio, alle attività ricreative (Tour della città, enogastronomia locale, scoperta dell’arte e della cultura del luogo, praticare sport, rilassarsi alla spa etc.) è organizzato tenendo conto dei desideri dei professionisti, senza tralasciare garanzie come sicurezza, qualità e assistenza constante di personale esperto.

EF Education First

EF Education First (EF), fondata in Svezia nel 1965, organizza percorsi di arricchimento culturale con programmi di formazione linguistica e accademica, viaggi studio, scambi culturali in oltre 100 Paesi. EF ha sviluppato l'EF Standard English Test (EF SET), il primo test d'inglese standardizzato gratuito. La missione di EF è aiutare le persone ad aprirsi al mondo grazie all’istruzione.”

