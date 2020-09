IncontraFormazione: al via il corso per specializzarsi in logistica

Prende il via a settembre IncontraFormazione, la nuova iniziativa dei Centri per l’Impiego promossa da Veneto Lavoro e Regione del Veneto con l'obiettivo di informare giovani e adulti sulle opportunità formative più rilevanti offerte sul territorio regionale.

Le informazioni nel primo incontro

Il primo appuntamento si terrà online mercoledì 9 settembre a partire dalle ore 18 e sarà dedicato alla logistica, un settore in continua espansione, almeno fino all'arrivo dell’emergenza Covid-19, e che negli ultimi cinque anni ha consentito di creare oltre 13 mila nuovi posti di lavoro, grazie anche ai recenti investimenti sul territorio di multinazionali e realtà aziendali sempre alla ricerca di figure professionali adeguatamente formate.

Il corso

L'incontro, organizzato dai Servizi Pubblici per l’Impiego di Rovigo in collaborazione con la Fondazione ITS Marco Polo e Confindustria Venezia Rovigo, consentirà a quanti intendano lavorare in questo settore di conoscere il nuovo corso ITS per Tecnico Superiore per la gestione della Logistica e dei Trasporti, che si svolgerà a partire dal biennio 2020-2022 a Rovigo, polo logistico sempre più importante a livello regionale.

Le nozioni

Il corso permetterà ai partecipanti di acquisire le competenze necessarie per operare all'interno di imprese di produzione e di distribuzione tanto nell’ambito dell’organizzazione logistica interna quanto in quello della loro supply chain, oltre che presso altri operatori logistici.

A chi è rivolto

I percorsi post diploma offerti dagli Istituti Tecnici Superiori, di durata biennale, si caratterizzano per l'alta specializzazione tecnologica e per il forte legame con il mondo produttivo. I corsi sono infatti progettati a partire dalle specifiche esigenze professionali delle imprese del territorio, parte della didattica si svolge in azienda e il corpo docente proviene in larga parte dal mondo del lavoro.

L'occupazione

Il tasso di occupazione è superiore a quello di altri percorsi formativi e in Veneto l’86% dei diplomati trova lavoro entro un anno dalla conclusione del corso, con punte superiori al 90% nei casi più virtuosi.

Il webinar di presentazione

Il webinar di presentazione del nuovo corso in partenza a Rovigo ospiterà interventi e contributi di esperti e specialisti della formazione, e darà spazio alle testimonianze di ex allievi e imprenditori.

Come partecipare

Per partecipare all'incontro, che si terrà online sulla piattaforma Google MEET, è sufficiente compilare il form di registrazione sul sito della Fondazione ITS Marco Polo, www.itsmarcopolo.it.

Ulteriori info

Maggiori informazioni sui percorsi ITS Academy del Veneto sono disponibili alla pagina dedicata del portale ClicLavoro Veneto, www.cliclavoroveneto.it/its- academy.