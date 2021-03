Corso online: “Musica a Venezia nel Settecento” con lo storico Mauro Masiero

Il Settecento è un secolo in cui succede di tutto. L’antico mondo delle corti viene fatto vacillare dalla Rivoluzione Francese. Nell’arte si assiste all’ultima fase del barocco trionfale, alle grazie del Rococò, al classicismo celebratorio dell’ancien régime e a quello pulito e razionale dell’epoca dei Lumi. È il secolo di Vivaldi, Rameau, Haendel, Bach, Scarlatti, ma anche di Haydn, Mozart e Beethoven.

Non c’è, insomma, un Settecento.

È il secolo delle grandiose visioni oniriche di Tiepolo e del coevo melodramma tardo-barocco, ma anche dell’indagine scientifica sulla luce e sul suono. È l’epoca della Massoneria e degli Illuminati, in cui fanno capolino parole sovversive quali uguaglianza, libertà, fraternità. Una molteplicità di esperienze diverse che, nel luminoso crepuscolo della Repubblica di Venezia, coesistono, si intrecciano, si danno il cambio.

Corso online: orari, costi e informazioni

Per esplorare almeno in parte questo secolo complesso, propongo un corso online in 10 lezioni di un’ora e mezza, il martedì sera dalle 20.30 alle 22 a partire dal 16 marzo 2021.

Il costo è di euro 126,80 e comprende l’iscrizione al corso e l’accesso alle registrazioni delle lezioni e ai materiali impiegati. Sono previsti sconti e agevolazioni per persone che hanno già frequentato i miei corsi, per studenti e per familiari. Scrivetemi a masiero.mauro@gmail.com per ulteriori informazioni.



Le lezioni si svolgono tramite Zoom e vengono messi a disposizione materiali e registrazioni in un’apposita cartella in Google Drive; le registrazioni verranno lasciate una settimana, durante la quale ciascuno è libero di rivederle e scaricarle, quindi – visto il peso cospicuo dei file – eliminate. Il corso prevede il ricorso frequente ad ascolti guidati; si consiglia pertanto l’uso di cuffie o di auricolari.



Il corso è divulgativo e privo di pretese accademiche. Non occorre saper leggere la musica o suonare uno strumento; solo una mente aperta e curiosa. Serve un pro memoria? Qui trovate l’evento su Facebook.

Programma

n. data argomento 1 16/03 Panoramica su un secolo complesso. Il tramonto della Serenissima 2 23/03 Generi strumentali e vocali del primo Settecento: concerto, sonata, cantata, oratorio, opera 3 30/03 Gli ospedali veneziani. I casi della Pietà e dell’Ospedaletto 4 06/04 Vivaldi alla Pietà 5 13/04 Il teatro alla moda. L’opera a Venezia nel primo Settecento 6 20/04 Vivaldi e il teatro. Sfortuna e fortuna del Prete Rosso (con la storia incredibile del ritrovamento dei suoi manoscritti) 7 27/04 Il Settecento illuminato e scientifico: Benedetto Marcello e Giuseppe Tartini 8 04/05 La musica Veneziana del secondo Settecento; un diario di viaggio 9 11/05 Carlo Goldoni e Baldassarre Galuppi: commedia borghese e opera buffa 10 18/05 Lotti, Galuppi e la Cappella Marciana al tramonto della Repubblica

Chi sono

Mi chiamo Mauro Masiero, sono uno storico della musica e dottore di ricerca in storia delle arti presso Ca’ Foscari con tesi sulla poesia per musica nel Seicento tedesco. Attivo in diversi progetti di comunicazione e divulgazione storico-musicale presso enti lirici e associazioni culturali (tra cui Teatro La Fenice, Muskàmera, Itinerarte, Asolo Musica, Ass. Wagner), sono membro fondatore e presidente del progetto di divulgazione musicale BACHaro Tour. Ho al mio attivo diversi corsi online su diversi autori e argomenti storico-musicali, organizzati privatamente o tramite associazioni ed enti culturali.

Curriculum dettagliato qui.

