/ Via Mincana, 143

Torna il corso di avvicinamento al vino con Giorgio Salvan a Due Carrare

L'Azienda Agricola Salvan - Vigne del Pigozzo propone quattro incontri per persone curiose dal 15 novembre al 6 dicembre. Appuntamento sempre alle ore 20.15 in via Mincana, 143. Tutte le info