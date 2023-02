Un corso per imparare ad aiutare, aperte le iscrizioni per i nuovi volontari a Volontà di vivere

Far del bene è importante ma bisogna farlo bene; per questo Volontà di Vivere propone ogni anno un corso di formazione rivolto ai nuovi volontari perché chi decide di dedicarsi alla solidarietà possa farlo con le modalità e gli strumenti giusti.

La nuova edizione

L’edizione 2023 comprende un percorso di cinque incontri nel quale ai partecipanti verranno insegnati i passaggi fondamentali dell’accoglienza e del supporto del paziente oncologico e dei suoi familiari grazie all’aiuto delle psicologhe psicoterapeute Chiara Vitalone e Anna Luisa Mariggiò e alle testimonianze di volontarie e volontari già attivi

Chi si prende cura del paziente

Il corso pone l’accento anche sull’importanza del sostegno di chi si prende cura del paziente oncologico, il caregiver; spesso questa figura si trova sopraffatta dalla diagnosi improvvisa che genera per il paziente un periodo di cura anche molto lungo ed è necessario avere gli strumenti adatti per darle il corretto supporto.

Donare il tempo agli altri

Per chi vorrà partecipare questa sarà un’occasione preziosa per imparare nuove competenze e trovare una rete sociale di supporto con il quale condividere nuove esperienze e comprendere l’importanza del donare il proprio tempo agli altri.

Le iscrizioni

Il corso si svilupperà in 5 incontri (13, 20, 29 marzo, 3 e 12 aprile dalle 16.30 alle 18 presso la sede dell’associazione, via Matteotti 27).

Le iscrizioni sono aperte presso la segreteria (049 8025069 – associazione@volontadivivere.org).

Dettagli del progetto

L’iniziativa rientra nel progetto “CON.CURA”, Percorsi di sostegno per chi si prende cura, un progetto finanziato dalla Regione del Veneto con fondi statali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in cui Volontà di Vivere, insieme alle associazioni partner ha organizzato una serie di iniziative a sostegno del caregiver di pazienti oncologici.

Il progetto è realizzato all’interno della Rete Utenti per caso, in partenariato con le seguenti associazioni: Fiori di Cactus, Altre Parole, Avo Padova, Ceav, Lilt Treviso e in collaborazione con Valentina Penello Onlus.

Enti sostenitori per la divulgazione del progetto sono: Comune di Padova, Comune di Cittadella, Comune di Camposampiero, Azienda Ospedaliera Padova, Ulss 6 Euganea, IOV - Istituto Oncologico Veneto, CSV di Padova e Rovigo, CSV Belluno Treviso, Lilt Padova.

Info

Noi e il Cancro - Volontà di Vivere ODV

Via Matteotti, 27 - 35137 Padova tel. 049 - 8025069 cell. 331 - 1477310

Info web

https://www.volontadivivere.org/

https://www.facebook.com/volontadivivere

Foto articolo da comunicato stampa