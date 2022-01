"I custodi della natura", corso sui vini naturali all'alimentari enoteca Marsiglio di Abano Terme.

Dettagli

Tra nostalgia di tempi che furono e narrazione ultra contemporanea, il mondo del vino naturale trova sempre più spazio negli scaffali delle enoteche, sui tavoli dei ristoranti e nelle conversazioni più accese tra professionisti esaltati e detrattori scettici.

Il nuovo millennio ha visto la nascita di veri e propri movimenti, fiere apposite, simposi di degustatori oltranzisti e una nuova realtà di consumatori che riflette, si interroga, si inquieta e si affascina grazie a queste neonate categorie di consumo. Come se non bastasse, sensazioni “eterodosse” sfidano il degustatore già a partire dall'apertura della bottiglia e nel calice il vino mostra quasi un’altra forma, un aspetto diverso, affascinante e inatteso.

Un nuovo approccio si rende necessario. Il corso vuole essere un umile tentativo in quattro incontri, per entrare in questo complesso mondo, guardare ed esperire da vicino questo crogiolo di sensazioni e concetti così sfidanti.

Il corso

Un percorso di formazione di quattro incontri con degustazioni e piatti in abbinamento.

Verranno degustati quattro vini a serata, rigorosamente alla cieca, provenienti dalla varie latitudini del mondo.

Ad accompagnare la degustazione degli abbinamenti gastronomici.

Le date

Mercoledì 2 febbraio:

Avere i sensi aperti. Degustare il vino naturale, metamorfosi e profondità di un approccio diverso

Mercoledì 9 febbraio:

Le parole della natura. Organismi, stagioni, cicli, lieviti, fermentazioni, vita e tutto il patrimonio complesso della natura nelle sue molteplici manifestazioni

Mercoledì 16 febbraio:

Le parole dell’uomo. Leggi, statuti, regole, etichette, discipline, ricerca, vendemmia, biologico, biodinamico, naturale, viticoltura e responsabilità umana

Mercoledì 23 febbraio:

Una custodia attiva. La sintesi buona natura /uomo tra osservazione, conoscenza e coerenza. La custodia come missione e destino del vignaiolo

A cura di Emanuele Dente (wine expert).

Inoltre

In una delle serate del corso sarà nostro ospite un produttore di vini naturali che ci racconterà i sentimenti, le scelte e il lavoro più pratico del vignaiolo che ha deciso di abbracciare questa filosofia di produzione.

La partecipazione è a numero chiuso e la prenotazione , quindi, necessaria.

Ogni lezione inizia alle 20.30 e durerà due ore.

Costo 210 euro: quattro calici e tutti i piatti in abbinamento.

Per informazioni, prenotazioni e qualsiasi curiosità: Silvia 3458143525

Info e dettagli da https://www.facebook.com/events/277977707649015/"

Foto articolo da evento Facebook