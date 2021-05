Digital marketing specialist ed esperto di finanza agevolata: al via la presentazione dei corsi

Indirizzo non disponibile

Mercoledì 26 maggio alle 10.30, un nuovo appuntamento di presentazione di corsi di formazione gratuiti e finanziati. Questo incontro, in collaborazione con Cescot Veneto, è dedicato ai percorsi per under 30.

L’incontro si svolge online, su piattaforma Zoom. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione attraverso il modulo online. Gli iscritti riceveranno via mail il link per l’accesso.

I corsi

Nel corso dell’incontro vengono presentati i seguenti progetti, rivolti a giovani disoccupati/inoccupati tra i 15 e i 30 anni residenti o domiciliati in Veneto:

Digital marketing specialist

Esperto di finanza agevolata

Per informazioni

Ufficio Progetto Giovani – area Informagiovani

via Altinate, 71 – 35121 Padova

Tel.: 049 8204742

Mail: informagiovani@comune.padova.it

Info web

https://www.progettogiovani.pd.it/digital-marketing-specialist-ed-esperto-di-finanza-agevolata/