Dipendenze tra i giovani “Parliamone sempre prima”: ripartono a Este gli incontri “Edu.co.”

Riprendono gli incontri formativi del Progetto 4H nell’ambito del percorso “Edu.Co. Comunità Educante si diventa”. L’obiettivo resta lo stesso: restituire valore e protagonismo alla “comunità educante”: genitori, educatori e insegnanti. Saranno approfondite quattro tematiche diverse per promuovere i processi educativi e di formazione dei ragazzi. Quest’anno l’ultima serata di ogni modulo sarà inoltre dedicata al confronto “adulti-ragazzi”, con laboratori finalizzati a rinforzare la relazione e l’alleanza educativa.

Gli incontri

Si parte il 3 febbraio con i tre appuntamenti di “Parliamone sempre prima”: il tema è quello delle dipendenze tra i giovani, tra prevenzione e cura. Relatori saranno le dottoresse Germana Gay e Stefania Della Sala del Dipartimento Dipendenze Uoc Serd dell’Usl 6. All’incontro del 3 seguirà quello del 10 e poi, il 17, ecco il momento di confronto tra adulti e ragazzi.

“La felicità è a portata di click?”

A marzo sarà la volta del modulo di approfondimento dal titolo “La felicità è a portata di click?” con lo psicologo e psicoterapeuta Luigi Conte. Verrà fornita una “guida” per aiutare gli adolescenti a un uso responsabile delle nuove tecnologie, dagli smartphone ai social media passando per i videogiochi. Appuntamenti il 3, 10 e 17 marzo.

“Mangiando si impara”

“Mangiando si impara” (23 e 30 marzo e 6 aprile) è invece il percorso guidato dal dottor Pierpaolo Pavan, nutrizionista: si approfondiranno aspetti nutrizionali, psicologici e relazionali legati al cibo.

“Genitori e figli: adolescenti, affettività e sessualità”

“Edu.Co.” si chiude a maggio: il 28 aprile c’è il primo incontro con la psicologa e psicoterapeuta Raffaella Guarini per “Genitori e figli: adolescenti, affettività e sessualità”, serie di consigli per accompagnare i ragazzi all’autonomia responsabile. Il modulo prevede altri due appuntamenti, il 5 e 12 maggio.

Come partecipare agli incontri

Tutti gli incontri si tengono dalle 20.30 alle 22 in patronato Redentore (Este, viale Fiume). È necessario esibire il Green pass. L’iscrizione è obbligatoria entro il 28 gennaio al link https://www.morinipedrina.it/progetto-4h-edu-co-2022/. Informazioni allo 0429-602674 o a 4h@morinipedrina.it.

Il progetto

Il Progetto “4H – Scaliamo il futuro”, finanziato dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile (la cui attuazione è affidata all’impresa sociale Con i Bambini), si propone di intervenire sulla povertà educativa creando una comunità educante nel territorio dell’Estense. Le 4 h stanno per Human, Hub, Hotspot, Help: quattro parole chiave su cui si basa il progetto che ha l’obiettivo di promuovere il benessere dei giovani nella fascia di età che va dagli 11 ai 14 anni.

Info web ulteriori https://www.comune.este.pd.it/it/news/118601/edu-co-riparte-si-parla-di-dipendenze-tra-i-giovani