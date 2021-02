Educare i figli ai social in tempi di Covid: il progetto 4H per le famiglie

“L’uso delle tecnologie e dei social network al tempo del Covid”, è questo il titolo della nuova tappa di “Edu.Co. Comunità educante si diventa”, il ciclo di incontri formativi per genitori, educatori e insegnanti proposto nell’ambito del progetto “4H – Scaliamo il futuro”. Realtà, questa, che vede come capofila la Fondazione Irea con il Comune di Este e che è finanziata dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile (la cui attuazione è affidata all’impresa sociale Con i Bambini).

Incontri online gratuiti

L’iniziativa dei webinar gratuiti ritorna a qualche mese dal successo degli incontri online raccolto durante il primo lockdown nazionale. Uso e abuso delle tecnologie negli adolescenti, prevenzione e cura delle dipendenze, educazione alimentare, autonomia sentimentale responsabile per figli e adolescenti: questi i temi toccati nello scorso ciclo di incontri. Quello che va partendo giovedì 18 febbraio, è dedicato invece all’uso della tecnologia durante il Covid. L’appuntamento, online, si terrà dalle 20.30 alle 22. Sarà solo il primo: il 18 marzo si parlerà de “I bisogni degli adolescenti in un tempo di confinamento e isolamento sociale”, mentre il 15 aprile il tema sarà “Essere genitori oggi: imparare a So-Stare nella relazione con i figli”. Si tratta di incontri che maturano anche alla luce dei profondi cambiamenti che la pandemia di Covid ha portato nella socialità e nella vita famigliare.

I relatori e altri ultili servizi

I relatori saranno gli psicologi e psicoterapeuti Luigi Conte e Raffaella Guarini. Il progetto continuerà peraltro con due ulteriori step: a maggio saranno organizzati piccoli gruppi di approfondimento e confronto in presenza (restrizioni permettendo), mentre a giugno si attiverà uno sportello online per i genitori che, per situazioni problematiche più complesse, volessero accedere a un colloquio individuale con uno dei due psicologi.

Informazioni e iscrizione

Per qualsiasi informazione è possibile contattare lo 0429-602674 e soprattutto scrivere a 4h@morinipedrina.it: all’atto dell’iscrizione verrà inviato un link che indirizzerà alla piattaforma per la videoconferenza. Nella mail di iscrizione vanno indicati il nome e, in caso di genitori, l’eventuale classe e scuola di appartenenza del figlio.

Il progetto

Il progetto “4H – Scaliamo il futuro”, finanziato dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile (la cui attuazione è affidata all’impresa sociale Con i Bambini), si propone di intervenire sulla povertà educativa creando una comunità educante nel territorio dell’Estense. Le 4 h stanno per Human, Hub, Hotspot, Help: quattro parole chiave su cui si basa il progetto che ha l’obiettivo di promuovere il benessere dei giovani nella fascia di età che va dagli 11 ai 14 anni.

