Carriera e formazione internazionale: arriva EF EduX, la fiera in diretta via web in oltre 100 Paesi del mondo

EF Education, leader mondiale nel campo dei programmi e viaggi studio all’estero, organizza EF EduX 2021, l’evento online che, dall’alba al tramonto, in ogni fuso orario di sabato 16 gennaio 2021, coinvolgerà ragazzi, famiglie, giovani, adulti, scuole, università, aziende di ogni latitudine sulle tematiche relative alla formazione linguistica e internazionale, al mondo del lavoro, alla carriera.

L'evento

In Italia, a partire dalle ore 9 e per tutta la giornata, gli utenti registrati potranno visitare la fiera virtuale e usufruire dei suoi contenuti:

tour virtuali di oltre 25 xampus EF nel mondo;

presentazioni e workshop di esperti nel settore della formazione linguistica e accademica;

una ricca agenda con oltre 50 laboratori e seminari su redazione CV, stage in azienda, formazione all'estero;

test di lingua gratuito;

oltre 100 Paesi partecipanti.

Stand virtuali

Ogni utente avrà inoltre l’occasione di visitare gli stand virtuali presenti nell’area espositiva, che metteranno a disposizione contenuti specifici sulla formazione linguistica e professionale e dove sarà possibile colloquiare con esperti consulenti.

Borsa di studio

Infine, i visitatori di EduX potranno candidarsi per una delle 50 borse di studio del valore massimo di 5mila euro, messe a disposizione da EF per viaggiare all’estero e completare il proprio percorso di formazione.

L'importanza della formazione

«Dopo un anno così impegnativo come il 2020, è ormai evidente come sia sempre più importante saper comunicare in modo chiaro e preciso in ogni ambito ed essere in grado di operare a livello transnazionale. Per questo le competenze linguistiche rivestono un ruolo chiave nella formazione dei giovani di oggi. Con EduX vogliamo quindi offrire a tutti coloro che si stanno affacciando sul mondo del lavoro, una panoramica completa e dettagliata delle opportunità per fare esperienze formative utili e che permettano di rendere vincente il CV» commenta Natalia Anguas, Amministratore Delegato di EF Italia

Come partecipare alla fiera

La partecipazione alla fiera è totalmente gratuita: basta registrarsi al link https://www.ef-italia.it/hub/20/edux/ e accedere successivamente alla fiera virtuale con il codice ricevuto.

Per informazioni contattare gli uffici di EF Italia - Tel. 0287317300

EF Education First

EF Education First è l’organizzazione leader nella formazione internazionale, nei viaggi studio, corsi di lingue all’estero, programmi accademici, scambi culturali, viaggi di istruzione. Fondata nel 1965, con la missione di aiutare le persone a "scoprire il mondo attraverso l'istruzione", EF è oggi presente con una rete di 580 scuole e uffici in oltre 50 paesi ed è partner ufficiale per la formazione linguistica dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020.