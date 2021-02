Al via l’executive master in finanza di impresa con Ascom Padova e TIBF

“Executive master in finanza di impresa” è un format rivolto a tutti coloro che vogliano sviluppare ed integrare conoscenze e competenze di finanza di impresa in ottica manageriale proposto da Confcommercio Ascom Padova in collaborazione con TIBF (società operativa in tutta Italia che si occupa di consulenza e strumenti per Banche e Imprese in tutti i comparti merceologici) il cui direttore scientifico è Gianluca Sanchioni, esperto di corporate finance, budgeting e strumenti di pianificazione economico -finanziaria.

Il master partirà il 20 febbraio e sarà suddiviso in 4 moduli didattici per un totale di 10 giornate.

A chi rivolto

È stato pensato come un percorso formativo rivolto a responsabili di amministrazione, finanza e controllo, imprenditori, manager, commercialisti, revisori e a quanti vogliano sviluppare la propria professionalità in questi ambiti Ma può essere anche di grande utilità per i giovani laureati o laureandi interessati a fare carriera nel mondo della finanza d’impresa, con la possibilità di effettuare stage in azienda al termine del percorso.

Un taglio molto pratico e concreto

Il master svilupperà in maniera completa e diretta i temi della finanza d’azienda ed sarà suddiviso in moduli, secondo un piano viene definito con il supporto dei docenti ed un taglio molto pratico e concreto: verranno presentati solamente casi aziendali reali e discusse le linee d’azione coerenti con i risultati delle analisi.

Info

È previsto uno sconto sulla quota di iscrizione del 10% per i soci Confcommercio Ascom Padova.

Per info e iscrizioni: Ascom Servizi Spa - Tel. 049 8209704 - 782 - segreteriacorsi@ascompd.com