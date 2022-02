In partenza “Food for the future”, il nuovo percorso formativo a Noventa Padovana

Al via il prossimo 28 febbraio, nella sede della Scuola della formazione professionale DIEFFE di Noventa Padovana, il nuovo percorso IFTS di specializzazione tecnica superiore: tecnico della progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione agroalimentare.

A.B.C. del corso: una buona scelta per il presente e per il futuro

La figura professionale che si intende formare è quella di un tecnico che possa inserirsi in tutti i settori della trasformazione alimentare e della lavorazione di produzioni tipiche del territorio con forte spinta e vocazione verso la sperimentazione e l’innovazione.

Un’occasione per acquisire competenze molto richieste nel food&beverage: un dialogo costante tra i segreti enogastronomici del territorio, provenienti dalla tradizione e dalla storia del luogo, e il domani, nell’innovazione costante dei sapori.

La trasformazione agroalimentare di prodotti food&beverage, puntando sul gesto artigiano e la massima qualità degli alimenti, risponde efficacemente alla richiesta nel mondo del lavoro del comparto enogastronomico rivolto all'alimentazione salutare e rispettosa dell’ambiente. Settore che, negli ultimi anni, ha registrato una crescita costante, trainata anche dalle attuali tendenze del mercato dell’Arte Bianca (pasticceria, panificazione, pizzeria) e dei settori vino, distillati, olio e birra.

Le competenze tecniche che verranno acquisite nelle 800 ore di percorso, suddiviso in due semestri che si concluderanno a dicembre 2022, sono in linea con le esigenze del mercato.

Acquisire competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro

L’attività laboratoriale, d’aula e le visite guidate formeranno una struttura didattica “a raggiera” che si ripeterà partendo dal centro. Una didattica che si snoderà partendo da un’analisi multisensoriale dei prodotti tipici, con l’obiettivo di valorizzarne storia e potenzialità innovative.

In aula verranno sviluppate le conoscenze necessarie per apprezzare a 360° le caratteristiche del prodotto; il cerchio poi si completerà con l’esperienza laboratoriale e le visite didattiche guidate all’interno di aziende selezionate, nelle quali accompagnatori e rappresentanti del sito produttivo mostreranno direttamente come avvengano le fasi di produzione.

Al termine delle attività didattiche saranno realizzati servizi di accompagnamento all’inserimento lavorativo per supportare i partecipanti nella ricerca di opportunità di lavoro coerenti con il percorso intrapreso e con il proprio progetto di vita e professionale.

Le attività, principalmente laboratoriali si svolgono nel pomeriggio e sono suddivise in 400 ore nella sede della Scuola della formazione professionale DIEFFE di Noventa Padovana e 400 in stage aziendale. Le attività saranno dedicate alla particolarità dei processi di trasformazione di ingredienti biologici; alla valorizzazione delle tipicità territoriali e delle biodiversità territoriali; alla preparazione di prodotti salutistici; all’interazione con una clientela specifica come quella in condizioni di ripresa della propria condizione di salute o impegnata a migliorare il loro benessere psicofisico; alla presenza delle nuove tecnologie per la produzione e la trasformazione degli alimenti.

A chi si rivolge

Con scadenza delle domande di presentazione entro il 21 febbraio e prova di selezione il 23 febbraio alle 14.30, il percorso è rivolto a tutti gli studenti che hanno ottenuto la Qualifica Professionale triennale, il Diploma Tecnico quadriennale e il Diploma Superiore quinquennale.

Note tecniche sul percorso ITS

L’IFTS (Istruzione Formazione Tecnico Superiore) è un percorso post-diploma che risponde alla domanda proveniente dal mercato del lavoro, dal sistema dei servizi, dalle istituzioni e dai settori produttivi interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati, secondo le priorità indicate dalla programmazione Economica regionale. Questo nuovo canale formativo integra quindi le risorse di scuola, formazione professionale, università e mondo del lavoro ed ha l’obiettivo di accelerare l’ingresso nel mondo del lavoro per i giovani e riqualificare chi è già in possesso di un’esperienza lavorativa. La percentuale di frequenza richiesta per l’ammissione alle verifiche finali sarà pari al 70% dell’intera attività formativa (70% di presenza in aula e 70% di presenza durante lo stage in azienda).

Il corso è completamente gratuito.

Per Info

ifts@scuoledieffe.it

049 9865071 (sede Scuola della Formazione Professionale DIEFFE di Noventa Padovana)

https://padova.scuoledieffe.it/

https://www.facebook.com/cfpDieffe/