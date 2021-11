"99 formaggi in Osteria", torna l'appuntamento a Torreglia con le degustazioni guidate e i raccontati

Un appuntamento che anno dopo anno torna all'Osteria volante di Torreglia. Un viaggio alla scoperta dei formaggi più buoni del mondo in compagnia di Ferdinando Garavello, al secolo l’Insaziabile, e Enrico Panzarasa. In totale ben 99 formaggi, sette serate all’insegna del gusto e della tradizione.

Le meraviglie casearie

In ballo una serie di eventi dedicati alle meraviglie casearie selezionate dall’esperto Enrico Panzarasa e raccontate assieme al giornalista Ferdinando Garavello, l’Insaziabile. Un modo diverso dal solito e decisamente poco “ingessato” per avvicinarsi a un argomento di grande interesse, imparando a conoscere il cacio e il grande bagaglio di storia, cultura e tradizioni che questo si porta appresso a ogni latitudine.

La qualità in primis

Ferdinando Garavello ci confida: «Anche per un insaziabile è un'emozione e una sfida tornare a parlare di formaggio, l'asticella è sempre più alta e le persone sono sempre più preparate, ma questo è il momento giusto per parlare di qualità del latte, di benessere animale, di quel che mangiano vacche, capre e pecore. Perché il futuro del comparto è tutto lì»

Il primo incontro

Si parte martedì 23 novembre con la "Grande Formaggiata": sul piatto formaggi di vacca, capra e pecora, italiani, inglesi e francesi, prodotti d’alpeggio ed erborinati. Qualche esempio? Si va dal Gour noir al ficu, incredibile caprino cagliato con il latte di fico, passando per il lussurioso Mont d’Or e per il misterioso blu Morlacco. In scena anche un’eccellenza delle montagne venete come il Marcesina di malga, sua maestà il Roquefort, uno Stilton molto particolare e tanto altro ancora.

Come partecipare

Per info e prenotazioni telefonare al numero 3885851777

Info web

https://osteriavolantetorreglia.it/

Foto articolo da comunicato stampa.