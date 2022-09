Fumetto e teatro, anche in inglese: corsi gratuiti per ragazzi e adulti a Montegrotto

Da biblioteca a centro culturale: il progetto pensato dall’amministrazione comunale di Montegrotto Terme per la biblioteca civica Alda Merini completamente rinnovata negli spazi sta piano piano diventando realtà e per l’autunno l’assessorato alla Cultura ha predisposto un ricco programma di appuntamenti per bambini, ragazzi, famigli e adulti, con teatro, musica e laboratori gratuiti.

Nuomerose iscrizioni

«Grazie alla nuova organizzazione degli spazi, l’offerta di materiali e strumenti aggiornati - affermano l’assessore Pier Luigi Sponton e il sindaco Riccardo Mortandello - al Centro Culturale Alda Merini di via Scavi servizi culturali a misura delle diverse componenti della comunità. Ci confortano le numerose iscrizioni arrivate quest’anno a seguito delle tante attività svolte e questo risultato ci incoraggia e ci convince a proseguire lungo il percorso intrapreso».

I percorsi

Le iscrizioni ai laboratori sono già aperte. Saranno quattro percorsi, di 5 incontri ciascuno, ogni 15 giorni: al mercoledì ci saranno al pomeriggio il fumetto e il teatro in inglese e alla sera il laboratorio di narrazione per adulti, al giovedì pomeriggio ci sarà il laboratorio di teatro. Completamente gratuiti.

Il laboratorio di fumetto

Il laboratorio di fumetto «Mamma voglio fare il fumettista» con Valentino Villanova e Federico Fred (Vale e Fred) sarà dalle 16.30 alle 18 a partire dal 5 ottobre ogni due settimane. L’obbiettivo è l’acquisizione della capacità di comunicare piccole storie o concetti attraverso la narrazione per immagini e alcune basi teoriche dello storytelling, attraverso la realizzazione di vari brevi fumetti trattati principalmente in forma di storyboard. Farsi quindi catapultare nel fantastico mondo di vignette e balloons seguendo l’interessantissimo “fumetto proposto da due fumettisti a fumetti che insegnano i fumetti”.

«Theatre in love»

Il laboratorio di teatro in inglese «Theatre in love» con Antonella Tosato sarà il giovedì, dal 6 ottobre, a settimane alterne dalle 16.30 alle 18.30. Più teatro o più inglese? Questo corso nasce dall’idea di usare il potere creativo del teatro per migliorare le proprie abilità linguistiche. Attraverso semplici esercizi di propedeutica teatrale, giochi di ruolo, creazione di vere e proprie scene, gli allievi potranno sperimentare un modo divertente per imparare una lingua e si troveranno a vivere la vita di nuovi personaggi. Basta solo un po’ di voglia di giocare e qualche minima nozione di inglese.

Laboratori di teatro

Da mercoledì 12 ottobre, sempre ogni 2 settimane, partiranno anche i laboratori di teatro con Silvio Barbiero. Quello destinato ai ragazzi, «Giochiamo al Teatro» sarà dalle 18 alle 19.30: un laboratorio per cominciare a conoscere il teatro in ogni sua forma: voci, parole, immagini, ideazione di scene tutto sotto forma di gioco creativo. A seguire, dalle 20.30 alle 22.30, ci sarà il laboratorio di narrazione per adulti dove Silvio Barbiero si cimenterà a insegnare l’arte della narrazione: come leggere, metabolizzare e poi riproporre con la parola “agita”.

Dove

I laboratori, promossi dall’assessorato alla Cultura, si terranno tutti al Centro culturale Alda Merini in Via Scavi 19 a Montegrotto Terme. Per informazioni e iscrizioni chiamare cell: 39 39 81 22 87 o scrivere a info@teatrodellagranguardia.it .

Foto articolo da comunicato stampa