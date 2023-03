“Dove sono i bambini? Incroci di sguardi tra scuola e famiglia”, al via la nuova edizione di “Genitori oggi 2023”

La Città di Selvazzano Dentro in collaborazione con l’Associazione Eimì organizza la nuova edizione dell’iniziativa “Genitori oggi”, formazione rivolta a genitori ed insegnanti dal titolo “Dove sono i bambini? Incroci di sguardi tra scuola e famiglia”. Quattro incontri gratuiti, per ogni fascia di età, che si terranno presso il Centro Civico “Fabio Presca”, via Cristoforo Colombo 1, a San Domenico.

«Investire sulla famiglia, soggetto sociale fondamentale della Comunità, – afferma il sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – contribuisce in modo virtuoso ad una società più sana, più serena, più ricca. Ecco allora la formazione genitori quale opportunità di sostegno alle funzioni genitoriali e degli insegnanti, tesa ad aumentare le competenze nella costruzione di solide relazioni con i bambini e i ragazzi. Crediamo che le basi per un futuro migliore si mettano investendo sui nostri bambini, sui rapporti sereni nelle famiglie, sulla collaborazione fattiva e positiva con le Istituzioni e con le Scuole del territorio. “Genitori... oggi” è un’occasione per confrontarsi, crescere ed imparare perché genitori non si nasce… si diventa».

Un’iniziativa grazie alla quale i genitori di bambini e ragazzi, frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado, possano scambiare informazioni e orientamenti pratici per vivere al meglio il rapporto educativo con i figli, ed attraverso il processo di empowerment, rinforzare le competenze educative.

Viene riproposto il progetto “Genitori...oggi” mettendo in rete ed attivando le risorse del territorio attraverso la collaborazione con le istituzioni scolastiche.

Incontri in programma presso il Centro Civico Fabio Presca in via C. Colombo, 1 a San Domenico

Percorso per genitori e insegnanti della scuola dell’infanzia

Sabato 1 aprile dalle ore 10 alle ore 12

Sabato 15 aprile dalle ore 10 alle ore 12

Sabato 6 maggio dalle ore 10 alle ore 12

Sabato 27 maggio dalle ore 10 alle ore 12

Percorso per genitori e insegnanti della scuola primaria

Venerdì 24 marzo dalle ore 18 alle ore 20

Lunedì 3 aprile dalle ore 18 alle ore 20

Lunedì 17 aprile dalle ore 18 alle ore 20

Lunedì 8 maggio dalle ore 18 alle ore 20

Percorso per genitori e insegnanti della scuola secondaria

Venerdì 14 aprile dalle ore 18 alle ore 20

Giovedì 20 aprile dalle ore 18 alle ore 20

Giovedì 4 maggio dalle ore 18 alle ore 20

Giovedì 18 maggio dalle ore 18 alle ore 20

Interverranno: Barbara Pastò (psicopedagogista), Monica Ruffato (facilitatrice), Manuela Zanon (psicoterapeuta), Luca Fattori (psicologo), Mara Pavesi (psicoterapeuta), Ilaria Daminato (psicoterapeuta) e Arianna Fabris (psicoterapeuta).

Partecipazione

La partecipazione al percorso è gratuita.

Per iscrizioni e informazioni:

Inviare una mail all’indirizzo info@eimi-iocisono.com o telefonare al 351.6743758

