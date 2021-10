Quando il prof è un hacker “bianco”: ministage digital all’Istituto Superiore per il Made in Italy

40 anni, ingegnere meccanico ed esperto di sicurezza informatica ma di professione fa l’Ethical Hacker, comunemente detto anche hacker “bianco”. Questo è il profilo di Zago Zampier, autore del Manuale di sopravvivenza per genitori 2.0 nonchè docente del ministage, in programma il 9 ottobre all’Istituto Superiore per il Made in Italy, nell’ambito delle iniziative per l’orientamento dedicate ai ragazzi delle medie.

Sicurezza

Sabato dalle 14.30 alle 16, a salire in cattedra sarà proprio l’hacker “bianco” o hacker “buono”, esperto di programmazione e sistemi informatici che aiuta a prendere coscienza di eventuali problemi di sicurezza nel rispetto dell'etica degli hacker che si contrappone a chi viola illegalmente la Rete. Zago è infatti impegnato nel territorio con incontri gratuiti nelle scuole e nei comuni per diffondere una sorta di manuale di sopravvivenza nell’era tecnologica.

Essere consapevoli

Per i giovani d’oggi, i nativi digitali, usare la tecnologia è una normalissima attività quotidiana; per questo devo essere messi al corrente di tutte le insidie che si nascondono dietro ai social, ai siti o alle applicazioni. I ragazzi si confronteranno su instagram e IGTV e sulle app di streaming video ma anche su come funzionano davvero le memorie degli smartphone e sui pericoli di Roblox e Twich.

Il ministage

Il ministage avvicina così i ragazzi ad alcune delle tematiche che appartengono al nuovo percorso di studi quinquennale sul Digital Marketing; dal 2022 infatti, l’Istituto Superiore per il Made in Italy, sarà la prima scuola in Veneto che implementerà la sua offerta didattica con un nuovo percorso in Amministrazione Finanza e Marketing a indirizzo Digital Marketing.

Per info e prenotazioni (posti limitati)

Telefono: +39 3356860226

Email: info@ismi.edu.it