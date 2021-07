Smartphone per la terza età nonni 2.0: al via le iscrizioni al corso a Cittadella 

Gli smartphone sono ormai entrati a far parte della nostra vita e sono sempre più spesso strumenti essenziali per la gestione della quotidianità. Se le nuove generazioni sono perfettamente in grado di familiarizzare in modo intuitivo ed immediato con questi strumenti, molto spesso le fasce d'età più avanzate li considerano ancora come un ostacolo ed una sfida.

L'attenzione dell'amministrazione

Ecco perché l'Amministrazione ha deciso di organizzare una serie di incontri in collaborazione con Mirco Campagnolo, esperto di informatica, e rivolti agli ultra sessantenni così da sviscerare assieme a loro alcuni aspetti legati al mondo digitale.

I temi

Come funziona uno smartphone, che cos'è l'account, come si può comunicare, fare acquisti o gestire i soldi, i servizi alla persona e non solo, l'intrattenimento, la sicurezza: queste e molte altre le tematiche che verranno affrontate in modo semplice e comprensibile. Tutte le spiegazioni saranno accompagnate da slide ed immagini così da rendere meglio fruibili i contenuti.

Dove e quando

Gli incontri, per un totale di dieci lezioni, saranno gratuiti e si svolgeranno il Sabato mattina presso la Sala Consiliare di Villa Rina.

Le iscrizioni saranno aperte dal 15 luglio al 15 settembre 2021, chiamando il 389.093733.

Inizio lezioni: sabato 25 settembre dalle 09.30 alle 11.30.

Un aiuto

«Un approccio diretto ed intuitivo per agevolare anche le persone meno giovani nell'utilizzo di questo strumento nella vita di tutti i giorni, rendendo più semplice ed immediata la fruizione di servizi ed informazioni che altrimenti non sarebbero disponibili. Un modo per far capire loro come un semplice smartphone possa accorciare le distanze, rendere le persone autonome nello svolgimento di alcune attività, tenersi informati e partecipi della vita sociale nel mondo virtuale».

Info web

https://www.comune.cittadella.pd.it/smartphone-terza-eta-nonni-20