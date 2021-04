Chef e barman di fama per l’inaugurazione del master di alta cucina a Noventa Padovana

In un mercato sempre più competitivo diventa strategico saper proporre e comunicare l’immenso bagaglio di ricchezza legata al Made in Italy e alla biodiversità che caratterizza e colora il “bel paese” con grande padronanza e consapevolezza accompagnando il cliente in quello che sarà un vero viaggio di scoperta delle tradizioni, del gusto e delle tipicità Italiane.

La formazione

Per questo è nato il Master in Arti Culinarie e Gastronomiche a Padova, un percorso per innalzare il livello della propria formazione imparando a trasformare prodotti e materie prime selezionate in raffinate pietanze gourmet supportate da un forte “storytelling”.

Il taglio del nastro con una masterclass

Il taglio del nastro per la II edizione Italiana del Master sarà il 3 maggio 2021 con la lezione inaugurale a porte aperte che si terrà presso la sede di Noventa Padovana, in via Risorgimento 29, dalle ore 16 alle ore 20. Una straordinaria masterclass a quattro mani a cura di due professionisti del mondo della cucina e dell’hospitality: l’Head chef accademia Samuele Beccaro e Roberto Pellegrini, uno dei barman più esperti e noti d’Italia nonché uno docenti del master. La lezione inaugurale si svolgerà a porte aperte per permettere a tutti gli interessati di vivere un giorno come allievi del master.

Il master

Il Master è un percorso di apprendimento attraverso le regioni d’Italia, grazie a degustazioni guidate in Accademia e in esterna, direttamente nei luoghi di produzione. Un approfondito lavoro sulle tecniche di educazione sensoriale propedeutico alla degustazione degli ingredienti, ma anche di vino, birra e distillati, e di food pairing – la scienza che studia le tecniche di abbinamento – senza tralasciare principi di nutrizione e biochimica degli alimenti, ma anche gastrosofia e studio delle biodiversità Italiane.

Il programma per un cuochi “ultra-moderni”

Il programma si concentra inoltre su materie di taglio manageriale: Food Marketing, Menù Engineering, Food & Beverage Management sono solo alcune delle competenze che vanno a completare questa figura di Cuoco “ultra-moderno”, che sa partire da un’accurata selezione ed analisi della materia prima, applicare tecniche di lavorazione e anche conservazione d’avanguardia, individuare i punti di forza sul mercato per valorizzare il proprio prodotto – piatto e venderlo calcolandone costi e marginalità.

Dettagli

Il master di 800 ore è suddiviso in 400 ore di lezioni, durante le quali gli allievi avranno anche la possibilità di frequentare Masterclass e incontri d’autore con Guest Chef Ambassador, e 400 ore di tirocinio presso selezionate strutture Italiane ed estere. Le lezioni si tengono nei giorni di lunedì e martedì dalle 14 alle 18 e dalle 18.30 alle 22.30.

Come partecipare

Per partecipare alla lezione inaugurale, è possibile prenotare a questo link: https://www.accademia.me/news/lezione-a-porte-aperte-al-master-in-arti-culinarie-e-gastronomiche/

L’evento è gratuito e su prenotazione.

Info e dettagli

Per maggiori informazioni: Numero Verde 800272565 o info@accademia.me

https://www.accademia.me/corsi-e-formazione/master/master-in-arti-culinarie-e-gastronomiche/

