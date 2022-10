"Occhio alle truffe!", incontri pubblici a Este per sensibilizzare e prevenire le truffe agli anziani

Il Comando dell'Arma dei Carabinieri di Este, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e il Corpo di Polizia Locale, propone una serie di incontri pubblici dedicati alla formazione e alla sensibilizzazione della cittadinanza, con lo scopo di prevenire le truffe agli anziani.

"Occhio alle truffe!" si articolerà in 9 appuntamenti, ciascuno dislocato in un diverso quartiere o frazione della Città, rivolti in particolar modo agli anziani e a chiunque fosse interessato a ricevere consigli utili dalle Forze dell'Ordine per prevenire le truffe.

Di seguito il programma

Este Nuova: martedì 18 ottobre, ore 16.30, presso Sala Guariento (Piazzetta Guariento)

giovedì 24 novembre, ore 16, Opere Parrocchiali Centro: giovedì 01 dicembre, ore 16, Aula Magna ex Vescovile (via Garibaldi)

Informazioni

sindaco@comune.este.pd.it

0429 617543

Info web

